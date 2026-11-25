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Σε 13 συλλήψεις για σοβαρά τροχαία αδικήματα προχώρησε την περασμένη εβδομάδα η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, ενώ εκδόθηκαν επιπρόσθετα 106 εξώδικες ειδοποιήσεις προστίμου, στο πλαίσιο της εβδομάδας οδικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση των ΒΒ, με έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αστυνόμευση, η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, που διεξάγεται κάθε Νοέμβριο σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ κάποιες από τις δράσεις αστυνόμευσης έγιναν σε συνεργασία με την Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έγιναν 13 συλλήψεις για σοβαρά τροχαία αδικήματα και εκδόθηκαν 106 εξώδικα, ενώ η εκστρατεία περιλάμβανε και εκπαιδευτικές δράσεις, μέσα από σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεων για θέματα οδικής ασφάλειας σε σχολεία, οργανωμένα σύνολα και άλλες κοινωνικές ομάδες.

Οι παρουσιάσεις, συνεχίζει η ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες κοινοτικής αστυνόμευσης της Αστυνομίας των ΒΒ, με στόχο την καλλιέργεια ασφαλέστερης οδικής συμπεριφοράς και την ενημέρωση για τις σοβαρές συνέπειες της επικίνδυνης οδήγησης.

Στο πλαίσιο των δράσεων αξιοποιήθηκε, επίσης, η εμπειρογνωμοσύνη άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών μετέφεραν μέσα από την προσωπική τους εμπειρία τις επιπτώσεις που έχουν οι σοβαρές οδικές συγκρούσεις στους εμπλεκομένους, στις οικογένειές τους, αλλά και στους ίδιους τους λειτουργούς που καλούνται να ανταποκριθούν σε τέτοια περιστατικά», προστίθεται.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι κατά την περασμένη εβδομάδα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στους ελέγχους λεωφορείων και βαρέων οχημάτων, καθώς και στην αντιμετώπιση των παραβάσεων που περιλαμβάνονται στις πέντε βασικότερες αιτίες θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η μη χρήση προστατευτικού κράνους).

Ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Γιώργος Λούης, υπεύθυνος για θέματα τροχαίας της Αστυνομίας των ΒΒ, δήλωσε πως η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία «για να υπενθυμίσουμε σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται πίσω από το τιμόνι μπορεί να έχει συνέπειες που αλλάζουν τη ζωή».

«Μέσα από τον συνδυασμό ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αστυνόμευσης, καθώς και τη συνεργασία με τους αρμόδιους εταίρους μας, η Αστυνομία των ΒΒ παραμένει προσηλωμένη στη μείωση των οδικών συγκρούσεων και στην προστασία των κοινοτήτων μας», πρόσθεσε.

Τέλος, υπέδειξε πως, παρόλο που η αστυνόμευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, «απώτερος στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση ασφαλέστερων συνηθειών κατά την οδήγηση και να αποτρέπουμε τραγικά περιστατικά».

ΚΥΠΕ