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Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πρότεινε σε συνέντευξή του που δόθηκε χθες, Τρίτη, στη δημοσιότητα να μεταβούν μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο, ο οποίος επέτρεψε στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει το έδαφος της χώρας του για την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε ακόμη στο γαλλικό μέσο ενημέρωσης Le Point ότι εκτιμά πως οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν στο πεδίο της μάχης.

Ο Πούτιν έχει προτείνει εδώ και καιρό στον Ζελένσκι να πάει στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί μια επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση αντιπροτείνοντας να συναντήσει τον Ρώσο ηγέτη σε άλλες περιοχές «πιο ουδέτερες».

«Ο Βολοντίγια (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι και εγώ θα μπορούσαμε απλώς να πετάξουμε για Μόσχα. Οι δυό μας. Ως εγγυητής της ασφάλειάς του, θα μπορούσα να καθίσω μαζί του και να πετάξουμε για Μόσχα», δήλωσε ο Λουκασένκο σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta.

😁️ Lukashenko offers to board a plane with Zelensky and fly together to meet with Putin.



The dictator has promised to personally guarantee their safety.



I seem to remember he made some guarantees to Prigozhin too… pic.twitter.com/ht06juj511 November 24, 2026

Σχετικά με το ενδεχόμενο να μη συμφωνήσει ο Ζελένσκι, ο Λουκασένκο απάντησε:

«Αν δεν συμφωνήσει, αφήστε τον να πολεμάει. Αφήστε τον να πάει στο μέτωπο με ένα αυτόματο όπλο και να πολεμήσει. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Πρέπει να σταματήσει. Και μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν αργή πρόοδο, αλλά κερδίζουν τον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Πούτιν εξακολουθεί να κερδίζει στο μέτωπο. Οπως και να’χει, αυτός είναι που κερδίζει», συνέχισε ο Λευκορώσος πρόεδρος.

Ο ρωσικός στρατός λέει ότι οι δυνάμεις του σημειώνουν πρόοδο κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, η οποία εκτείνεται σε μήκος 1.200 χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι καταγγέλλει τον ρόλο του Λουκασένκο στη σύγκρουση, ενώ τον Ιούνιο είχε απειλήσει να απαντήσει η Ουκρανία, θέτοντας ως όρο την απομάκρυνση από τον Λευκορώσο ηγέτη εξοπλισμού —τον οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε εξοπλισμό εντοπισμού— που διευκόλυνε τη Ρωσία στις επιθέσεις της.

Ο Λουκασένκο, ο οποίος κατηγορείται εδώ και καιρό από δυτικές χώρες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων —από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 1994—, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την επανέναρξη, αυτόν τον μήνα, των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Χαιρέτισε την προοπτική συμμετοχής Ευρωπαίων διαπραγματευτών σε μελλοντικούς γύρους συνομιλιών, τόνισε ωστόσο ότι εναπόκειται στα τρία κύρια σλαβικά έθνη —τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία— να καθορίσουν τον τρόπο διευθέτησης των ζητημάτων στην περιοχή.

«Θα καταλήγαμε σε συμφωνία ταχύτερα απ’ ό,τι μαζί σας (τους Ευρωπαίους), όσον αφορά τον τερματισμό αυτού του πολέμου, τις μελλοντικές ρυθμίσεις και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Λουκασένκο. «Και ο κόσμος θα το αποδεχόταν».

protothema.gr