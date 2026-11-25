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Δεν μπορεί το Νομοθετικό Σώμα να εκβιάζεται να ψηφίσει κάτι που δεν ολοκληρωμένο, δήλωσε το μεσημέρι της Τρίτης με έντονο ύφος η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, αναφερομένη στην καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Βουλής, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη μη κατάθεση του νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο. Όπως είπε, στενεύουν τα χρονοδιαγράμματα, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί η συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα να γίνει πρόχειρα και βιαστικά, ώστε να εγκριθεί η κυβερνητική πρόταση εντός Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Βουλής, δεν μπορεί να πιέζεται η Βουλή με τρόπο που περιορίζεται ο ρόλος της να κάνει επεξεργασία των νομοσχεδίων, να ακούσει επηρεαζόμενες ομάδες πολιτών και κοινωνικούς εταίρους πριν τοποθετηθεί. Μάλιστα, χαρακτήρισε την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση χειρότερη και από την καθυστέρηση που παρουσιάστηκε όταν συζητείτο η φορολογική μεταρρύθμιση.

Όπως είχε γίνει γνωστό από το Υπουργείο Εργασίας, τα νομοσχέδια για το συνατξιοδοτικό είναι στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία, αλλά εντοπίστηκαν κάποια νομικά κωλύμματα που χρειάζονται χρόνο για να επιλυθούν.