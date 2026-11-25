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Σε μονομερές κλείσιμο των λογαριασμών τους σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος στα κατεχόμενα προχώρησαν τράπεζες της Τουρκίας από τις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του τ/κ συνδέσμου ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, Αρντά Τουτζάρ, ο οποίος προειδοποίησε για άμεσο κίνδυνο έξαρσης της παραοικονομίας.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, ο κ. Τουτζάρ ανέφερε ότι τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τόσο τα μέλη του συνδέσμου όσο και τα μη μέλη δεν έλαβαν καμία προηγούμενη ειδοποίηση πρι την απενεργοποίηση των λογαριασμών τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν πλέον να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή.

«Λόγω της αιφνίδιας διακοπής των συστημάτων, ολόκληρη η ροή μετρητών και συναλλαγματικών πράξεων στην αγορά κόπηκε μαχαίρι», σημείωσε.

Ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία των λογαριασμών, ο κ. Τουτζάρ χαρακτήρισε την ενέργεια «σοβαρό λάθος», τονίζοντας την ανάγκη άμεσης διόρθωσής του. Κάλεσε το «υπουργείο οικονομικών» και τους διαχειριστές των τραπεζικών συστημάτων να εξηγήσουν δημόσια τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωθούν τα ανταλλακτήρια για τις ζημίες που υπέστησαν, σε περίπτωση που το κλείσιμο των λογαριασμών αποτέλεσε συνειδητή απόφαση.

Ο κ. Τουτζάρ επεσήμανε ότι τα τραπεζικά αρχεία επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των χρηματικών ροών, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός των “αδειοδοτημένων” ανταλλακτηρίων από το τραπεζικό σύστημα θα αποδυναμώσει την “καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”.

«Η ώθηση των χρηματικών ροών εκτός του τραπεζικού συστήματος θα αυξήσει την αδήλωτη οικονομία και θα θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη των ανταλλακτηρίων που λειτουργούν νόμιμα», επεσήμανε.

Η “Αβρούπα” έχει πρωτοσέλιδο σήμερα το θέμα και γράφει ότι η ΓΓ του τ/κ συνδέσμου ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, Νεϊλάν Ναΐμ, απηύθυνε έκκληση για έκτακτη συνεδρίαση λέγοντας ότι η απόφαση περιορισμού των τραπεζών με έδρα την Τουρκία προς τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος είναι άδικη προς τους πολίτες και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η “Χαλκίν Σεσί” το έχει επίσης κύριο θέμα με τίτλο «Η αγορά θα παραλύσει» και γράφει ότι το κλείσιμο των συστημάτων των τραπεζών με έδρα την Τουρκία στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος από τις 19 Νοεμβρίου προκάλεσε κρίση ενώ εκφράστηκαν προειδοποιήσεις ότι, εάν δεν ανακληθεί η απόφαση, η καθημερινή ζωή και η αγορά θα πληγούν σοβαρά.

Ο Πρόεδρος του συνδέσμου ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, Χαλίμ Καχβετζιλέρ δήλωσε ότι δεν ενημερώθηκαν αν η απόφαση είναι αυθαίρετη, τονίζοντας ότι η εφαρμογή αυτή θα παραλύσει τη ροή συναλλάγματος και μετρητών στην αγορά.

Ο Καχβετζιλέρ πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν τεράστιες δυσλειτουργίες στις μεταφορές χρημάτων από ιδιώτες και εταιρείες μέσω τραπεζικών λογαριασμών στα ανταλλακτήρια, όπου μετατρέπονται από ΤΛ σε συνάλλαγμα και αντίστροφα και επιστρέφουν στους λογαριασμούς. Τα ανταλλακτήρια, εξήγησε, δεν θα μπορούν να διεκπεραιώσουν τέτοιες συναλλαγές.

ΚΥΠΕ