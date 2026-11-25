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Αντίδραση προκάλεσε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής η απουσία της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου από την εξέταση του θέματος των εκδρομών που διοργανώνουν οι μαθητές χωρίς την εμπλοκή των σχολείων, υπό το φόντο της τραγωδίας με το χαμό της 17χρονης στην Κακοπετριά.

Το ζήτημα της απουσίας έθεσε σε έντονο ύφος ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ο οποίος υπογράμμισε πως είναι απαράδεκτο να μην είναι παρούσα η Υπουργός και την ίδια ώρα να πραγματοποιεί συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα στο υπουργείο Παιδείας .

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