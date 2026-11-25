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Ο Δείκτης επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 480 αιτήσεις για παρουσίαση στο Στρασβούργο, ενώ την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ανατροφοδότηση του Δείκτη.

Ο Δείκτης Αξιολόγησης Βουλευτών στο Στρασβούργο

Το Nomoplatform, Το Ηλεκτρονικό Νομοθετικό Παρατηρητήριο του Oxygen for Democracy, παρουσίασε τον Δείκτη Αξιολόγησης Βουλευτών στο 14ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία (World Forum for Democracy) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, με θέμα «Rupture or Renewal? Democratic Security for Our Future». Ο Δείκτης, τον οποίο ανέπτυξε το Oxygen for Democracy με την υποστήριξη του Κέντρου Κοινωνικό-Πολιτικής Σκέψης Πολιτεία, επιλέχθηκε για παρουσίαση ανάμεσα σε περισσότερες από 480 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη φετινή διοργάνωση.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στο Εργαστήριο 6 με τίτλο «Electoral and democratic integrity» (Εκλογική και δημοκρατική ακεραιότητα), μαζί με πρωτοβουλίες από τη Νιγηρία και την Αργεντινή. Η παρουσίαση ανέδειξε πώς η πρόσβαση των πολιτών σε επαληθεύσιμα στοιχεία για το έργο των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Δείκτης αξιολογεί σε εβδομαδιαία βάση και τους 56 βουλευτές της 13ης Βουλευτικής Περιόδου σε εννέα δημοσιευμένες κατηγορίες κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων η κατάθεση προτάσεων νόμου και ψηφισμάτων, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, η παρουσία στην Ολομέλεια και τα αυτεπάγγελτα θέματα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια στοιχεία της Βουλής, ενώ η μεθοδολογία του διαμορφώθηκε μετά από διάλογο με περισσότερους από 20 τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, βουλευτές, πολιτικούς αναλυτές και δημοσιογράφους. Ο Δείκτης δεν επιδιώκει να επηρεάσει την ψήφο των πολιτών· στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση, ώστε να ψηφίζουν ενημερωμένοι.

Κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον Δείκτη

Συνεχίζοντας τον διάλογο για τη μεθοδολογία του Δείκτη, το Nomoplatform συνδιοργανώνει μαζί με την Πολιτεία κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με στόχο τη συλλογή ανατροφοδότησης για τον Δείκτη Αξιολόγησης Βουλευτών. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, από τις 11:30 έως τις 13:00, στο Arsinoe Business Centre στη Λευκωσία. Σε αυτή θα προσκληθούν όσοι συνέβαλαν με τις απόψεις τους κατά την ανάπτυξη του Δείκτη, καθώς και νέοι συνομιλητές, με εκτιμώμενη συμμετοχή 30 έως 40 ατόμων.

Σχετικά με το Oxygen for Democracy

Το Oxygen for Democracy είναι οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με έδρα τη Λευκωσία, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής διαφάνειας και του κράτους δικαίου. Οι κύριες πρωτοβουλίες του είναι το Nomoplatform, το Cyprus Forum και το PolicyPress.

Σχετικά με το Nomoplatform

Το Nomoplatform, Το Ηλεκτρονικό Νομοθετικό Παρατηρητήριο, παρακολουθεί ολόκληρο τον νομοθετικό κύκλο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τις εργασίες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Ολομέλειας. Έχει καταγράψει περισσότερα από 2.200 νομοσχέδια και προτάσεις νόμου και έχει αξιοποιηθεί από περισσότερους από 150.000 χρήστες. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nomoplatform.cy.

Σχετικά με την Πολιτεία

Η Πολιτεία, Κέντρο Κοινωνικό-Πολιτικής Σκέψης, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργό πολιτότητα και τον δημόσιο διάλογο για ζητήματα που απασχολούν την Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οι κύριες δράσεις της είναι ο «Κύκλος της Πέμπτης», θεματική σειρά διαλέξεων, το Book Club της Πολιτείας, καθώς και εκδηλώσεις πολιτικού διαλόγου που διοργανώνει σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς.