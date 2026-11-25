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Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εικόνα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat (Νοέμβριος 2026) για το έτος 2025. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Κύπρος και η Ελλάδα, οι οποίες καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολογική αναλογία επί του νέου πλούτου που παράγουν οι εταιρείες, την ώρα που η Κύπρος σημειώνει τη χαμηλότερη επίδοση σε αγορές κτηρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (επενδύσεις).

Η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολογική αναλογία επί της προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων, δηλαδή στο ποσοστό των φόρων εισοδήματος και πλούτου που πληρώνουν οι εταιρείες σε σχέση με τον καθαρό νέο πλούτο που παράγουν. Αποδίδει το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, σχεδόν τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,9%). Με απλά λόγια, για κάθε 100 ευρώ νέου πλούτου που παράγει μια κυπριακή επιχείρηση, τα 13,6 ευρώ πηγαίνουν στο κράτος ως φόροι εισοδήματος και πλούτου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος έχει τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή (ο οποίος παραμένει από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη), αλλά ότι το συνολικό ποσό φόρων που εισπράττει το κράτος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής αξίας που παράγουν οι εταιρείες της χώρας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έντονη παρουσία κερδοφόρων εταιρειών παροχής υπηρεσιών και ξένων συμφερόντων, που αποδίδουν υψηλά φορολογικά έσοδα αναλογικά με το μέγεθός τους.

Χαμηλές επενδύσεις σε πάγια

Παράλληλα, η Κύπρος καταγράφει μια έντονη ιδιαιτερότητα στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, δηλαδή στα χρήματα που ξοδεύουν οι επιχειρήσεις για να αποκτήσουν υποδομές που μένουν στην εταιρεία για χρόνια (νέα κτήρια, μηχανήματα, οχήματα, λογισμικό). Η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ, επενδύοντας μόλις 14 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που παράγει (14,0%, έναντι 22,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες (τουρισμός, ναυτιλία, χρηματοοικονομικά, τεχνολογία), που δεν απαιτούν βαριά εργοστάσια και ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στον αντίποδα της επενδυτικής δραστηριότητας, στην κορυφή της ΕΕ βρίσκεται η Ουγγαρία (27,3%), ενώ από τις μεγάλες οικονομίες ξεχωρίζουν η Ιταλία (25,3%) και η Ισπανία (24,4%), αφήνοντας πιο πίσω τη Γαλλία (22,6%) και τη Γερμανία (18,7%).

Όσον αφορά την καθαρή κερδοφορία των επιχειρήσεων (μερίδιο κέρδους), η Κύπρος εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις, κατακτώντας την 6η υψηλότερη θέση στην ΕΕ με 44,48% (δηλαδή σχεδόν 44,5 ευρώ κέρδους για κάθε 100 ευρώ αξίας που παράγεται), ξεπερνώντας αισθητά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώθηκε στο 39,8% (και 39,2% στην Ευρωζώνη).

Σε τρεις μόνο χώρες της Ένωσης τα επιχειρηματικά κέρδη ξεπέρασαν το μισό της συνολικής αξίας, στην Ιρλανδία (74,9%), στη Μάλτα (55,2%) και στη Ρουμανία (51,8%). Αντίθετα, τη χαμηλότερη κερδοφορία κατέγραψε η Γαλλία (32,2%), ακολουθούμενη από τη Σλοβενία (33,2%), την Πορτογαλία (34,2%), τη Γερμανία (35,6%) και την Ισπανία (38,8%), με την Ιταλία (43,0%) να αποτελεί τη μοναδική από τις τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες που κινήθηκε πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς διαχειρίζονται οι εταιρείες τη ρευστότητά τους αφού πληρώσουν μισθούς, φόρους και μερίσματα στους μετόχους. Συνολικά στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις λειτούργησαν ως «καθαροί δανειστές» (+1,2% της προστιθέμενης αξίας), έχοντας δηλαδή πλεόνασμα χρημάτων στο ταμείο τους (τα κέρδη που κράτησαν ήταν περισσότερα από όσα ξόδεψαν για επενδύσεις), με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ισπανία (+2,3%) και τη Γερμανία (+1,8%). Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις στην Κύπρο κατέγραψαν αρνητικό ισοζύγιο ύψους -2,55 δισ. ευρώ και λειτούργησαν ως «καθαροί δανειολήπτες» (όπως συνέβη και σε Ιταλία με -0,1% και Γαλλία με -0,3%).

Με απλά λόγια, στην Κύπρο -λόγω των υψηλών φορολογικών αποδόσεων, της διανομής μερισμάτων αλλά και της έντονης παρουσίας ναυτιλιακών και ξένων εταιρειών που χρηματοδοτούν διεθνείς δραστηριότητες- τα έξοδα και οι επενδυτικές υποχρεώσεις ξεπέρασαν τα καθαρά αποθεματικά που έμειναν στα ταμεία, οδηγώντας τις εταιρείες σε εξωτερικό δανεισμό για να καλύψουν τη διαφορά.