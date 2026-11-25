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Τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην πρόληψη και αντιμετώπισή της έμφυλης και σεξουαλικής βίας, όσοι γίνονται μάρτυρες («bystanders») σχετικών περιστατικών, αναδεικνύει το αμερικανικό ντοκιμαντέρ του ακτιβιστή και συγγραφέα Jackson Katz, με τίτλο «The Bystander Moment», που θα προβληθεί απόψε σε εκδήλωση-συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως μας πληροφορεί η Έδρα UNESCO για Έμφυλη Ισότητα και το Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, η προβολή του ντοκιμαντέρ και η συζήτηση που θα ακολουθήσει, γίνεται με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που είναι η 25η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Και βέβαια, η αποφασιστική παρέμβαση ενός παρευρισκόμενου, που μπορεί να είναι και φίλος ή γνωστός με τον θύτη και το θύμα, ή ενός περαστικού, ή γείτονα, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να σταματήσει μια κακοποιητική συμπεριφορά, πριν αυτή κλιμακωθεί σε σοβαρότερη εγκληματική επίθεση του θύτη.

Τέτοια ήταν η πρόσφατη περίπτωση εμπρησμού αυτοκινήτου νεαρής κοπέλας, που ήταν σταθμευμένο στο γκαράζ του σπιτιού της σε προάστιο της Λευκωσίας, από τον πρώην φίλο της – μια υπόθεση που κατέληξε στο Δικαστήριο και έγινε ευρύτερα γνωστή, ανάμεσα στις αμέτρητες παρόμοιες υποθέσεις που περνούν απαρατήρητες. Κράτησα ιδιαίτερα την αναφορά της κοπέλας ότι με τον δράστη είχαν χωρίσει πρόσφατα, ότι εκείνος την παρακολουθούσε και την παρενοχλούσε επανειλημμένα και ότι σε δύο περιπτώσεις, της είχε επιτεθεί λεκτικά, στην είσοδο του σπιτιού της, μάλιστα στην παρουσία γειτόνων.

Και τι έκαναν οι γείτονες; Δεν είπαν λέξη, δεν παρενέβηκαν και απλώς…γύρισαν την πλάτη και απομακρύνθηκαν, «για να μην μπλέξουν με τον πελλό», όπως της είπαν αργότερα. Και βέβαια, δεν απευθύνθηκαν στην Αστυνομία. Αλλά και η ίδια, φοβούμενη την αντίδρασή του, δεν είχε καταγγείλει στην Αστυνομία αυτά τα δύο περιστατικά, που προηγήθηκαν του εμπρησμού του αυτοκινήτου της.

«Η αιτία των εμμονών του κατηγορουμένου, ήταν η αποτυχημένη σχέση με την κοπέλα που είχε τελειώσει και δεν είχε κατορθώσει να συμβιβαστεί με την ιδέα της απόρριψης», αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου που τον έστειλε στη φυλακή. Προστίθεται ότι «ο κατηγορούμενος είχε επίγνωση των πράξεών του και διέπραξε το έγκλημα σκόπιμα, για να κάνει κακό στην παραπονούμενη». Σημειώνεται επίσης στην απόφαση, ότι ενώ η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη, ο εμπρηστής πέρασε από τη σκηνή με το αυτοκίνητό του και φώναξε ότι «την επόμενη φορά θα έρθει με καλάσνικοφ»…

Ναι, έχει σημασία η έγκαιρη και άμεση παρέμβαση αυτών που βλέπουν και δεν μιλούν. Γιατί η επόμενη φορά, μπορεί να είναι για το θύμα, η τελευταία…