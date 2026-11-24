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Το 36,1% των γυναικών στην Κύπρο έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται στο 31%, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Τα στοιχεία παραθέτει η Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 43% των γυναικών στην Κύπρο έχει υποστεί ψυχολογική βία από νυν ή πρώην σύντροφο. Επιπλέον, κατά την εξαετία 2020-2025, η Αστυνομία κατέγραψε επίσημα 17 γυναικοκτονίες στην Κύπρο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Νοέμβριος 2025, με επικαιροποίηση το 2026), η οποία βασίζεται σε δεδομένα από 168 χώρες, σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες, δηλαδή περίπου 840 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 15 ετών και άνω, έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή σεξουαλική βία από τρίτο πρόσωπο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Η έκθεση του UN Women (Νοέμβριος 2025) καταγράφει 83.000 δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών ετησίως, εκ των οποίων οι 50.000 (60%) διαπράχθηκαν από συντρόφους ή μέλη της οικογένειας, δηλαδή κατά μέσο όρο 137 γυναίκες την ημέρα, μία κάθε 10 λεπτά.

Η ΣΕΠΚΒΟ θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα «Τι γίνεται με τον δράστη;», επισημαίνοντας ότι η βία αποτελεί ευθύνη αυτού που την ασκεί και η προστασία των θυμάτων ευθύνη της Πολιτείας. Μεταξύ άλλων, ζητά συστηματική αξιολόγηση της επικινδυνότητας των δραστών, έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα προστατευτικά διατάγματα, θεσμοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης δραστών υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της αυτεπάγγελτης διερεύνησης, προστασία των παιδιών στις αποφάσεις γονικής επικοινωνίας και καθιέρωση ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης υποθέσεων γυναικοκτονιών.

Σημειώνει, εξάλλου, ότι η έμφυλη ή/και ενδοοικογενειακή βία χρειάζεται, μεταξύ άλλων, ουσιαστική λογοδοσία του δράστη, συστηματική αξιολόγηση της επικινδυνότητάς του, έλεγχο της συμμόρφωσής του με προστατευτικά μέτρα και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε παραβίασης. Προσθέτει, ακόμα, ότι η διερεύνηση της βίας δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την αντοχή, τη διαθεσιμότητα και τη μαρτυρία του θύματο και ότι η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο και να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διερεύνηση των υποθέσεων. o Αποτελεσματικά προστατευτικά μέτρα

Επισημαίνει, ακόμα, την ανάγκη για εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης για την αναγνώριση της κακοποιητικής συμπεριφοράς και την ανάληψη ευθύνης του δράστη, αναφέροντας ότι «οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν τη λογοδοσία του δράστη». Υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη για ουσιαστική προστασία των παιδιών στις αποφάσεις γονικής επικοινωνίας.