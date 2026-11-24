Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δέκα κράτη μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και κάποια αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να προστεθούν σε αυτά.

Όμως, η Κύπρος και άλλα επτά κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Εκτός από την Κύπρο, έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% έχουν Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Σουηδία, Λετονία και Πορτογαλία.

Δύο κράτη μέλη -η Τσεχία και η Γερμανία- αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης για το έλλειμμα. Άλλα επτά κράτη (Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία) αντιμετωπίζουν κίνδυνο ουσιώδους μη συμμόρφωσης για το 2027, είπε ο επίτροπος.

Για τη Σλοβενία και την Ισπανία, των οποίων το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, η Επιτροπή προβλέπει ουσιώδη μη συμμόρφωση ήδη από το τρέχον έτος.

Από τα κράτη που υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Σλοβακία κρίθηκε ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Επιτροπής.

Όμως, δύο κράτη μέλη που υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (η Φινλανδία και η Ρουμανία) αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης το 2027 και δύο άλλα κράτη (η Βουλγαρία και η Ουγγαρία) αντιμετωπίζουν κίνδυνο ουσιώδους μη συμμόρφωσης εντός του 2026. Μάλιστα, για τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία ο κ. Ντοπρόβσκις είπε ότι η ανταπόκρισή τους στις συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ήταν ανεπαρκής και οι δύο χώρες συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Εξού και δικαιολογείται, είπε, κλιμάκωση της διαδικασίας συμμόρφωσης και για τα δύο κράτη μέλη.