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Ο Λώρης Λοϊζίδης φιλοξενήθηκε στο podcast του like.com.cy «Winter@LIKE» με τον Χαράλαμπο Χειμώνα, σε μια συνέντευξη γεμάτη εξομολογήσεις, άγνωστες ιστορίες και αναφορές σε καθοριστικές στιγμές της διαδρομής του.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Λεμεσό, τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και την πορεία που τον οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση, στο θέατρο και στον κινηματογράφο.

«Ήμουν πάντα ντροπαλός, αλλά ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως από την ηλικία των εννέα ετών εργαζόταν στην καντίνα του Τσιρείου Γηπέδου.

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