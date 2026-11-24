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Ο υψηλότερος ουρανοξύστης του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, έγινε στόχος επίθεσης των ανταρτών Χούθι (Houthis) της Υεμένης για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές Αρχές, από το νέο πλήγμα τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου επιβεβαίωσε τον αριθμό των τραυματιών και έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του εμβληματικού ουρανοξύστη, όπου βρίσκεται η έδρα του κρατικού επενδυτικού ταμείου, στην οποία διακρίνονται ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Ο ίδιος ουρανοξύστης είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Χούθι την περασμένη Πέμπτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμοί.

Saudi Arabia’s Civil Defence says 11 people were injured in today’s Houthi attack on a tower in Riyadh’s financial district.



🔴 LIVE updates: https://t.co/cIZfpAIHrc pic.twitter.com/b5cgxmf255 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 24, 2026

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι ένας ουρανοξύστης στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ έγινε στόχος «τρομοκρατικής επίθεσης».

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι – οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο τμήμα της δυτικής Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά – εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, βάζοντας στο στόχαστρο αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και κτίρια γραφείων.

#شاهد 🎥

إستهداف أحد أبراج الحي المالي في ⁧#الرياض⁩ مجددا من طرف الجوثـ.يين و ⁧#الدفاع_المدني⁩ السعودي يعلن عن إصابة 11 شخص جراء القصف pic.twitter.com/q9I13RksCS November 24, 2026



Η κλιμάκωση των επιθέσεων έχει οδηγήσει στην ακύρωση πολλών διεθνών πτήσεων προς το Ριάντ, ενώ ανάγκασε τις σαουδαραβικές αρχές να αναβάλουν τη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών Ασίας (AFC Asian Cup) για τον Δεκέμβριο του 2027.

protothema.gr