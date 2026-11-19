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Η Αρχή Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ουρανοξύστης στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ριάντ υπέστη ζημιές από επίθεση των Χούθι.

Footage circulating reportedly showing the moment a projectile struck the PIF Tower in Riyadh. https://t.co/iSA8JBwDOW pic.twitter.com/A6eh2NEbaw November 19, 2026

«Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές σε αρκετούς ορόφους του πύργου, καθώς και σε παρακείμενα κτίρια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αρχή Πολιτικής Άμυνας.

Σαουδική Αραβία: «Δεν θα ανεχθούμε» επιθέσεις κατά της επικράτειάς μας

Η Σαουδική Αραβία «δεν θα ανεχθεί» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της επικράτειάς της, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ριάντ.

Το υπουργείο καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι, «οι οποίες έβαλαν στο στόχαστρο πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, καθώς και πολιτικές υποδομές στην πρωτεύουσα Ριάντ, προκαλώντας υλικές ζημιές στο Χρηματοοικονομικό Κέντρο King Abdullah».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Σαουδική Αραβία «δεν θα ανεχθεί καμία επιθετική ενέργεια που στρέφεται κατά της επικράτειας ή των περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον πύργο του Ριάντ

Παρότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν κατονομάσει το κτίριο που επλήγη από την επίθεση των Χούθι, σε ανάρτηση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκε εικόνα του 80ώροφου Πύργου του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου (Public Investment Fund Tower), που βρίσκεται στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District του Ριάντ.

Πρόκειται για το ψηλότερο κτίριο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, με ύψος 385 μέτρα. Ο ουρανοξύστης στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του Public Investment Fund, του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2021, καθιστώντας τον το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στο βασίλειο, μετά τον Πύργο του Βασιλικού Ρολογιού στη Μέκκα, ο οποίος φτάνει σε ύψος τα 601 μέτρα.

skai.gr