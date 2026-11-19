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Το Goal.com.cy ξετυλίγει σε τέσσερα μέρη την ιστορία του Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ, μέσα από αριθμούς, ρεκόρ και στατιστικά που αποκαλύπτουν τις αλλαγές στις ισορροπίες.

Εβδομήντα τρία χρόνια ιστορίας, 169 ντέρμπι πρωταθλήματος με καταγεγραμμένο αποτέλεσμα και μια αντιπαλότητα που παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο. Από το παλιό ΓΣΠ στο Μακάρειο και από εκεί στο νέο ΓΣΠ, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ έγραψαν τη δική τους ιστορία στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Μια ιστορία γεμάτη συγκινήσεις, ανατροπές, μεγάλες νίκες και απογοητεύσεις, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (και) μέσα από τους αριθμούς.

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