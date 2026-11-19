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Η 19 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος. Πρόκειται για έναν από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους στον κόσμο. Μόνο αυτόν τον χρόνο, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 531.000 άνθρωποι θα διαγνωστούν και σχεδόν 490.000 θα χάσουν τη ζωή τους.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή του και ποια είναι τα συμπτώματά του; Γιατί η ρομποτική χειρουργική θεωρείται η καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης της νόσου;

Ο καρκίνος στο πάγκρεας, όπως ήδη αναφέρθηκε, θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές καρκίνου. Τις περισσότερες φορές εντοπίζεται όταν έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. Δύο από τα βασικότερα συμπτώματά του είναι ο ίκτερος, δηλαδή η κίτρινη απόχρωση του δέρματος, του σκληρού χιτώνα των ματιών και άλλων βλεννογόνων μεμβρανών, αλλά και η ξαφνική, ανεξήγητη και ακούσια απώλεια βάρους.

Η θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το μέγεθος και τη θέση του όγκου, αλλά και από το εάν ο καρκίνος έχει δώσει μετάσταση σε άλλα όργανα του σώματος ή έχει εξαπλωθεί σε γύρω ιστούς. Αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά που καλείται να αντιμετωπίσει ένας εξειδικευμένος χειρουργός, ο οποίος όμως έχει πλέον στη φαρέτρα του μια καινοτόμο μέθοδο ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, τη ρομποτική χειρουργική.

Πώς μπορεί όμως να συμβάλλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών;

Τι ακριβώς κάνει το πάγκρεας;

Το πάγκρεας είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανά μας. Πρόκειται για έναν μικρό αδένα του πεπτικού συστήματος που βρίσκεται πίσω από το στομάχι. Οι κύριες λειτουργίες του παγκρέατος είναι να βοηθά στην πέψη των τροφών και να ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μέσω της παραγωγής δύο ορμονών, της ινσουλίνης και της γλυκαγόνης.

Τι είναι ο καρκίνος του παγκρέατος;

Ο καρκίνος παγκρέατος αποτελεί μια νόσο κατά την οποία παγκρεατικά κύτταρα μεταλλάσσονται, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα σε σχέση με τα υγιή κύτταρα και δημιουργούν έναν όγκο. Κάποιες φορές, ο όγκος αυτός μπορεί να είναι καλοήθης. Όταν όμως ο όγκος είναι κακοήθης, ονομάζεται καρκίνος του παγκρέατος.

Τα αίτια της μετάλλαξης των κυττάρων του παγκρέατος είναι ποικίλα. Μεταξύ των πιο συνηθισμένων παραγόντων που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνου στο πάγκρεας είναι το ιστορικό χρόνιας παγκρεατίτιδας, το κάπνισμα και ο μακροχρόνιος σακχαρώδης διαβήτης.

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος;

Δυστυχώς, ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι δύσκολο να εντοπιστεί στα πρώιμα στάδια, γιατί τα συμπτώματά του συνήθως εκδηλώνονται, όταν η κακοήθεια έχει προχωρήσει ήδη αρκετά. Τα κύρια συμπτώματά του είναι ο ίκτερος, δηλαδή το κιτρίνισμα του δέρματος και του λευκού σημείου γύρω από τις κόρες των ματιών, η απώλεια όρεξης και βάρους, η διαρκής κόπωση και ο πόνος στην άνω και μέση περιοχή της κοιλιάς και στην πλάτη.

Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος στο πάγκρεας;

Ο καρκίνος στο πάγκρεας αντιμετωπίζεται ριζικά μόνο με χειρουργική επέμβαση, σκοπός της οποίας είναι η αφαίρεση του όγκου. Την επέμβαση αυτή ακολουθεί συνήθως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της κακοήθειας. Το θεραπευτικό πλάνο είναι εξατομικευμένο για κάθε ασθενή.

Υπάρχουν δύο βασικές επεμβάσεις, οι οποίες εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κακοήθειας στο πάγκρεας. Η πρώτη είναι η περιφερική παγκρεατεκτομή, η οποία εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι όγκοι βρίσκονται στο σώμα και την ουρά του οργάνου και η επέμβαση Whipple’s (παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή), η οποία πραγματοποιείται όταν ο όγκος βρίσκεται στην κεφαλή του παγκρέατος.

Γιατί η ρομποτική χειρουργική αποτελεί την ιδανική μέθοδο;

Η μέθοδος της ρομποτικής χειρουργικής έχει φέρει πραγματικά την επανάσταση στον τομέα της χειρουργικής. Επιτυγχάνει την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας μιας επέμβασης και ταυτόχρονα τη μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και η εμπειρία του εξειδικευμένου χειρουργού που πραγματοποιεί το συγκεκριμένο χειρουργείο μπορεί να κάνει τη διαφορά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Το χειρουργικό ρομπότ περιλαμβάνει ένα σύστημα όρασης υψηλής ευκρίνειας που παρέχει στον χειρουργό:

1.μεγεθυμένη, τρισδιάστατη προβολή κατά την επέμβαση,

2.όργανα χειρός που μπορούν να περιστρέφονται και να λυγίζουν πέρα από τις δυνατότητες ενός ανθρώπινου χεριού και

3.ρομποτική τεχνολογία που μεταφράζει τις κινήσεις των χεριών του χειρουργού σε μικρότερους, πιο ακριβείς χειρισμούς.

Με τη μέθοδο αυτή, λοιπόν, η εξαίρεση ενός όγκου στο πάγκρεας γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια, οδηγώντας σε καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα, σε ταχύτερο χρόνο επούλωσης και αποκατάστασης, με μικρότερες ουλές και μειωμένο πόνο. Ο ασθενής αναρρώνει ταχύτερα και μπορεί να λάβει τη συμπληρωματική του θεραπεία πιο σύντομα.

Η ελπίδα για τους ασθενής με καρκίνο παγκρέατος

Η ρομποτική χειρουργική αλλά και η συνεχής έρευνα για νέα φάρμακα στη φαρέτρα αντιμετώπισης του καρκίνου του παγκρέατος, κρατούν άσβεστη την ελπίδα. Πέραν την ρομποτικής χειρουργικής, υπάρχουν συνεχείς, ενθαρρυντικές εξελίξεις στη θεραπεία της νόσου.

To 2026 o Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε ένα νέο στοχευμένο φάρμακο, το daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonque. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόοδο, που αφορά στην αντιμετώπιση ενός τόσο επιθετικού καρκίνου, εδώ και χρόνια. Το φάρμακο αυτό δεν αποτελεί προληπτική θεραπεία και δεν έχει εγκριθεί για κάθε στάδιο της νόσου.

Το σημαντικότερο «όπλο» μας όμως είναι η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση, που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην έκβαση της νόσου. Θα πρέπει να ενημερωθούμε όλοι για τους παράγοντες κινδύνου και τα συμπτώματα της νόσου. Γι΄αυτόν τον λόγο υπάρχει η ημέρα αυτή, για να μας υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης και άμεσης δράσης. Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε φωνή μετράει!

*MD, MSc(HPB), PhD

• Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ass. Professor of Surgery, European University of Cyprus – School of Medicine)

• Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος, Ανωτέρου Πεπτικού και Σαρκωμάτων, German Medical Institute/German Oncology Centre

• Διευθυντής Δ’ Χειρουργικής Κλινικής – Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος και Χειρουργικής Ογκολογίας, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΑΘΗΝΩΝ

• Εξειδικευμένος Χειρουργός Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος & Χειρουργικής Ογκολογίας, Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής