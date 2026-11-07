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Επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, καθώς και στρατιωτικών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αντίποινα στις πολύνεκρες αεροπορικές επιδρομές του σαουδαραβικού στρατού.

Το υεμενίτικο κίνημα, το οποίο μάχεται εναντίον του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, στόχευσε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον πετρελαϊκό γίγαντα Aramco, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία στο X.

Νωρίτερα σήμερα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Χούθι ανακοίνωσαν τον θάνατο 22 ανθρώπων σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή της Σαναά, η οποία ελέγχεται από το φιλοϊρανικό κίνημα.

BREAKING: ANSAR ALLAH SPOX YAHYA SAREE FULL STATEMENT:



“In response to the brutal Saudi aggression against our country and its heinous crimes, the latest of which was its horrific crime against vendors and shoppers at Al-Hadara Market in Al-Wazi'iyah District, Taiz Governorate,… — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 7, 2026

Μετά τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones των Χούθι εναντίον του σαουδαραβικού βασιλείου τον Οκτώβριο, οι μάχες φαίνεται να έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στο έδαφος της Υεμένης.

«Ο αριθμός των θυμάτων της σφαγής που διέπραξε η πολεμική αεροπορία του σαουδαραβικού εχθρού της (…) έχει αυξηθεί σε 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και ο αριθμός των τραυματιών σε 30», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Saba, απολογισμός που αναφέρθηκε επίσης από το τηλεοπτικό κανάλι Almasirah.

protothema.gr