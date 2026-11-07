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Στη σύλληψη άνδρα που βρέθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο έχοντας στο όχημά του τρία πυροβόλα όπλα προχώρησαν πράκτορες της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service). Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να ισχυρίστηκε ότι άκουγε φωνές που τον προέτρεπαν να σκοτώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Σύμφωνα με το Associated Press, η σύλληψη έγινε το βράδυ της Πέμπτης (5/11), όταν πράκτορες των Μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ πλησίασαν έναν άνδρα που συμπεριφερόταν ύποπτα μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία.

Τι είπε στους πράκτορες της Secret Service

Οι αμερικανικές αρχές ταυτοποίησαν τον συλληφθέντα ως Ρόνι Γιόρντριξ Γκουανίπα Τσίρινος, υπήκοο Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), ο άνδρας φέρεται να είπε στους πράκτορες ότι άκουγε φωνές μέσα στο κεφάλι του, οι οποίες του έλεγαν να μεταβεί στην Ουάσινγκτον και να σκοτώσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι πράκτορες διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, ενώ στο εσωτερικό του βρήκαν τρία διαφορετικά πυροβόλα όπλα και δεκάδες φυσίγγια.

Τι ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο συλληφθείς είχε εισέλθει παράτυπα στις ΗΠΑ από το Τέξας τον Μάρτιο του 2024.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και παραμένει υπό κράτηση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας U.S. Marshals Service, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί στο συγκεκριμένο δημοσίευμα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται.

«Χάρη στους γενναίους πράκτορες της Secret Service, αυτός ο παράτυπος μετανάστης, που είχε τρία πυροβόλα όπλα στο όχημά του, συνελήφθη κοντά στον Λευκό Οίκο πριν προλάβει να βλάψει οποιονδήποτε», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν.

CNN.gr