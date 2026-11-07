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Μία απίστευτη ιστορία κατασκοπείας εμπλέκει τον Γένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia σε ερωτική σχέση με μια Κινέζα, στρατολογημένη από το Πεκίνο με σκοπό να κατασκοπεύει για λογαριασμό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Η υπόθεση προκύπτει από μυστικό υπόμνημα που, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT, συνέταξαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και το οποίο είναι βασισμένο σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Στο υπόμνημα αναφέρεται ότι ο Χουάνγκ διατηρεί ή διατηρούσε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και πελάτη του αμερικανικού ομίλου.

Οι αμερικανικές μυστικές πληροφορίες πιστεύουν ότι η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί ως κατάσκοπος από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, πάντα σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

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❓ Judging by Their Body Language, What Is the Relationship Between Jensen Huang and Alice Huang?



At the 1:03 mark, Alice Huang kisses Jensen Huang on the cheek (and Jensen Huang actively leans his face toward her). Some people say this is neither an… https://t.co/ndBBIeLkiu — Inconvenient Truths — Jennifer Zeng Reports (@jenniferzeng97) November 2, 2026

Το υπόμνημα κοινοποιήθηκε σε μια μικρή ομάδα κορυφαίων Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων λίγο πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταξιδέψει στο Πεκίνο για σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τον Χουάνγκ μαζί με τη συγκεκριμένη γυναίκα έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει το κυβερνητικό υπόμνημα και τους ισχυρισμούς. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι ο Χουάνγκ συναντά «χιλιάδες στελέχη εταιρειών-πελατών κάθε χρόνο».

🚨 INTELLIGENCE ALERT:



CHINA SPY SCANDAL NOW REACHES NVIDIA CEO JENSEN HUANG.



According to the Financial Times, US intelligence officials reportedly believe Nvidia CEO Jensen Huang had a romantic relationship with Alice Huang, an executive at Megaspeed, a Singapore-based data… pic.twitter.com/RsK1XoZt7B — Mr. Whale (@MrWhale) November 7, 2026

Στο μικροσκόπιο για λαθραία διακίνηση

Η Megaspeed έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για φερόμενη λαθραία διακίνηση προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές. Εσωτερική έρευνα της Nvidia πάντως κατέληξε στην εκτίμηση ότι δεν υπήρχαν στοιχεία παρατυπιών.

Η αποκάλυψη για το υπόμνημα έρχεται μία ημέρα αφότου κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζήτησαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia να εμφανιστεί κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον των επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων που χειρίζονται τα θέματα της Κίνας, τις Εξωτερικές Υποθέσεις και τις Υπηρεσίες Πληροφοριών. Σκοπός της κλήσης, ήταν να απαντήσει ο Χουάνγκ σχετικά με παρόμοιο δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πίστευαν ότι ο ισχυρός άνδρας της Nvidia αποτελούσε στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας.

💥 A memo that circulated among top policymakers in the Trump administration last spring cited intelligence that Chinese “businesswoman” 🇨🇳 Alice Huang, who had a close relationship with Nvidia’s chief executive Jensen Huang, was a spy for 🇨🇳 Ministry of State Security.



Alice… https://t.co/WPrrWks59G pic.twitter.com/IRyWsW9OhM — Byron Wan (@Byron_Wan) November 7, 2026

Δυσαρέσκεια

Αμερικανοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν τη δυσαρέσκειά τους για τον Χουάνγκ, ο οποίος άσκησε προσωπικά πιέσεις στον Τραμπ ώστε να επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει το τσιπ H200 σε πελάτες στην Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον Τραμπ. Μάλιστα όταν ο Τραμπ ταξίδεψε στην Κίνα τον Μάιο για σύνοδο κορυφής με τον Σι, ο Χουάνγκ δεν ήταν μεταξύ εκείνων που αναχώρησαν από την Ουάσιγκτον μαζί με τον πρόεδρο, στο Air Force One.

Όταν ο Τραμπ έμαθε ότι ο Χουάνγκ δεν είχε συμπεριληφθεί στην ομάδα, τού τηλεφώνησε προσωπικά και εκείνος πέταξε στην Αλάσκα για να επιβιβαστεί τελικά στο προεδρικό αεροσκάφος.

naftemporiki.gr