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Άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, ανακόπτουν διανομείς φαγητού και τους ληστεύουν. Ανήλικοι κτυπούν ανήλικους εντός ή εκτός σχολείων. Ανήλικοι συμμετέχουν σε επεισόδια βίας από τους δρόμους μέχρι και τα γήπεδα. Βεβαίως, το πρόβλημα είναι και κοινωνικό, αλλά αυτά τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια; Κάποια ίσως, όμως κάποια άλλα είναι από «καθώς πρέπει» οικογένειες. Οι γονείς τους έχουν επαφή με τα παιδιά τους;

Τους ελέγχουν; Η οικογένεια πάει με τον αυτόματο πιλότο; Αν ω μη γένοιτο αύριο ένα από αυτά τα παιδιά δεν επιστρέψει ποτέ στο σπίτι, ποια θα είναι η θέση των γονέων; Θα κλάψουν αλλά θα είναι αργά. Δεν είναι μαγκιά. Και κάποιοι από τους γονείς οι οποίοι χαμογελούν φιλάρεσκα ή και επιδοκιμαστικά πρέπει να το ξανασκεφτούν, αν μπορούν να σκεφτούν.

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