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Έφτασε η ώρα της τελικής μάχη για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή σε Υπουργεία. Οι θέσεις είχαν προκηρυχθεί τον περασμένο Ιανουάριο και την ερχόμενη Τρίτη μπαίνει στην τελική φάση η διαδικασία.

Συγκεκριμένα ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας θα βρεθούν στις 10 του μήνα έξι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει τις πιο ψηλές βαθμολογίες και θα περάσουν από προφορική εξέταση. Αξίζει να σημειωθεί πως η βαθμολογία της προφορικής εξέτασης της ΕΔΥ λαμβάνει το 20% και θα προστεθεί στη γενική βαθμολογία του υποψηφίου που αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα και την πείρα σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης.

Οι υποψήφιοι κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει ανατροπή στην κατάταξη. Μέχρι τώρα η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αξιοκρατική, τώρα να δούμε εάν θα είναι μέχρι τέλους αξιοκρατική.

ΜΕΣ