Σε τοποθετήσεις των Γενικών Διευθυντών αλλά και μετακινήσεις υφιστάμενων προχώρησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την απογευματινή έκτακτη συνεδρία του.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο νεοδιορισθείς Γεώργιος Παπαγεωργίου τοποθετήθηκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Κυριάκος Ιορδάνους στο Υπουργείο Ενέργειας, η Πηνελόπη Παπαβασιλείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ο Χαράλαμπος Ρούσος στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης. Όσον αφορά στην Άννα Αριστοτέλους, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, δεν τοποθετήθηκε σε υπουργείο, υφυπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία, λόγω του θέματος της διαθεσιμότητας της συνεπεία της ποινικής υπόθεσης που αντιμετωπίζει για τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών. Για την απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιο ενημερώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης, το Υπουργικό αποφάσισε τη μετακίνηση της Εμμανουέλας Λαμπριανίδη από γενική διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε γενική διευθύντρια στο Υπουργείο Άμυνας και του Γιώργου Παντελή από γενικού διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Επίσης, ο Νεόφυτος Παπαδόπουλος από γενικός διευθυντής στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης, μετακινείται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, ο Λάκης Μεσημέρης από το Τμήμα Περιβάλλοντος στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ο Μάριος Παναγίδης από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Υπουργείο Παιδείας, ο Στέλιος Χειμώνας από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στο Υπουργείο Εργασίας και ο Κώστας Α. Κωνσταντίνου από το Υφυπουργείο Τουρισμού στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παραμένουν ως Γενικοί Διευθυντές στα ίδια Υπουργεία οι ακόλουθοι: Οικονομικών Ανδρέας Ζαχαριάδης, Εσωτερικών Ελλίκος Ηλία, Μεταφορών Μαρίνα Ιωάννου –Χασάπη και Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο επαναδιόρισε ως αναπληρωτές γενικούς διευθυντές την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο Υπουργείο Υγείας, τον Γιώργο Κωμοδρόμο στο Υφυπουργείο Έρευνας, τον Μιχάλη Τσαγγάρη στο Γενικό Λογιστήριο και την Ηλιάνα Τόφα Χριστίδου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.