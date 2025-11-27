Την τοποθέτηση των πέντε νέων διορισθέντων Γενικών Διευθυντών σε υπουργεία, υφυπουργεία και γενικές διευθύνσεις αναμένεται να αποφασίσει αργότερα σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνολικά, υπάρχουν επτά κενές θέσεις Γενικών Διευθυντών. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), μέσω της νέας διαδικασίας αξιολόγησης, έχει ήδη επιλέξει και προτείνει πέντε υποψηφίους για διορισμό. Οι πέντε αυτοί νέοι Γενικοί Διευθυντές αναμένεται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Οι πέντε επιλεγέντες, οι οποίοι θα διοριστούν σήμερα, είναι οι εξής:

Άννα Αριστοτέλους

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Κυριάκος Ιορδάνους

Πηνελόπη Παπαβασιλείου

Χαράλαμπος Ρούσος

Σε ό,τι αφορά τη θέση που προορίζεται για την Άννα Αριστοτέλους, αναμένεται μετά την πλήρωσή της, το Υπουργικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για συνέχιση της διαθεσιμότητάς της. Αυτό σημαίνει πως η συγκεκριμένη θέση θα παραμείνει ουσιαστικά με αναπληρωτή, όπως και δύο επιπλέον κενές θέσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί από την ΕΔΥ.

Οι αναπληρωτές που κατέχουν θέσεις σήμερα

Αυτή τη στιγμή, συνολικά σε επτά Υπουργεία, Υφυπουργεία και Γενικές Διευθύνσεις υπηρετούν αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, καλύπτοντας τις τρέχουσες ανάγκες:

Υπουργείο Υγείας: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Υπουργείο Άμυνας: Ελίκκος Ηλία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Μαρίνα Χασάπη Ιωάννου

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: Γεώργιος Κωμοδρόμου

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Μιχάλης Τσαγγάρη

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος: Ηλιάνα Τόφα-Χριστίδου

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης: Πηνελόπη Παπαβασιλείου (η οποία βρίσκεται μεταξύ των υπό διορισμό)

Οι υφιστάμενοι Γενικοί Διευθυντές

Οι Γενικοί Διευθυντές που ήδη κατέχουν μόνιμη θέση σε άλλα Υπουργεία/Υφυπουργεία είναι: Οικονομικών Ανδρέας Ζαχαριάδης, Εσωτερικών Ελλίκος Ηλία, Παιδείας Γιώργος Παντελή, Μεταφορών Μαρίνα Ιωάννου -Χασάπη, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Μάριος Παναγίδης, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας Στέλιος Χειμώνας, Τουρισμού Κώστας Α Κωνσταντίνου, Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νεόφυτος Παπαδόπουλος, Πολιτισμού: Εμμανουέλα Λαμπριανίδη.