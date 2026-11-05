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Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει βίντεο που καταγράφει την έντονη αντιπαράθεση του νεοεκλεγέντος Δημοκρατικού και πρώτου μουσουλμάνου γερουσιαστή του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ (Abdul El-Sayed), με ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ. Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει πλήθος αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με τις προβολές του βίντεο να ξεπερνούν τα οκτώ εκατομμύρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, έξω από εκλογικό κέντρο στο Ντιτρόιτ. Ο Ελ Σαγέντ, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη γερουσιαστής του Μίσιγκαν, εμφανίστηκε στο σημείο όπου βρισκόταν τηλεοπτικό συνεργείο του βρετανικού δικτύου. Ωστόσο, αντί να απαντήσει στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, άρχισε να τον ρωτά γιατί θα έπρεπε να παραχωρήσει συνέντευξη σε ένα βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

«Είσαι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Μίσιγκαν;» τον ρώτησε. Όταν ο Μάθιους απάντησε αρνητικά, ο Ελ Σαγέντ συνέχισε: «Τότε γιατί να με ενδιαφέρει να συζητήσω μαζί σου; Δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτεσαι ή ποιες ερωτήσεις θέλεις να κάνεις». Σε μια στιγμή της αντιπαράθεσης, ο υποψήφιος έβαλε τα χέρια του στους ώμους του δημοσιογράφου, λέγοντάς του: «Ξέρεις πόσες ψήφους θέλω να πάρω στη Βρετανία; Μηδέν. Δεν πρόκειται ποτέ να θέσω υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα στη Βρετανία».

Ο Μάθιους αντέτεινε ότι οι αμερικανικές εκλογές έχουν συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ο Ελ Σαγέντ επέμεινε, αυτή τη φορά ειρωνευόμενος την απήχηση του βρετανικού δικτύου. «Το Sky News δεν το παρακολουθεί κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στη Βρετανία το βλέπουν, και εδώ περίπου πέντε άνθρωποι», είπε, ζητώντας από τον δημοσιογράφο να σταματήσει να τον ακολουθεί. «Δεν σε κυνηγάω, σου κάνω ερωτήσεις», απάντησε ο Μάθιους.

Michigan's Democratic candidate for Senate Abdul El-Sayed confronted @jamesmatthewsky, telling him he wouldn't answer his questions as he wants "zero" votes in the UK.



Watch the heated exchange between the two.



Watch our live coverage of the US midterms➡️… pic.twitter.com/qWAodH1qrf November 3, 2026

Η απάντηση του δημοσιογράφου μετά τον σάλο

Δύο ημέρες αργότερα, ο ανταποκριτής του Sky News επανήλθε με άρθρο του, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση του Ελ Σαγέντ άστοχη για έναν πολιτικό που συνήθως χειρίζεται με αυτοπεποίθηση τις σχέσεις του με τα μέσα ενημέρωσης. «Όλες οι ειδήσεις είναι πλέον τοπικές», έγραψε με μια δόση ειρωνείας, σημειώνοντας ότι το βίντεο είχε ήδη ξεπεράσει τις οκτώ εκατομμύρια προβολές, πολύ περισσότερες δηλαδή από τους «πέντε τηλεθεατές» που είχε αποδώσει ο Ελ Σαγέντ στο Sky News.

Ο Μάθιους εξήγησε ότι το τηλεοπτικό συνεργείο προσπαθούσε επί ημέρες να εξασφαλίσει συνέντευξη από τον υποψήφιο, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, όπως σχολίασε, ενώ οι δημοσιογράφοι τον αναζητούσαν, εκείνος εμφανίστηκε απροσδόκητα μπροστά τους.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος αναγνώρισε ότι οι πολιτικοί προτιμούν να απευθύνονται στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, καθώς εκεί βρίσκονται οι ψηφοφόροι τους, επισημαίνοντας ότι ανάλογες πρακτικές ακολουθούνται και στη Βρετανία. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί γερουσιαστές δεν εκπροσωπούν μόνο τοπικά συμφέροντα, αφού οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις.

Ειδικά για τον Ελ Σαγέντ, σημείωσε ότι έχει εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. «Οι ευθύνες των Αμερικανών νομοθετών εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε, εξηγώντας γιατί θεωρεί απολύτως θεμιτό να δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους του εξωτερικού.

Παρά την κριτική του, ο Μάθιους αναγνώρισε ότι ο προεκλογικός αγώνας στο Μίσιγκαν υπήρξε ιδιαίτερα σκληρός. Αναφέρθηκε μάλιστα στις επιθέσεις που δέχθηκε ο Ελ Σαγέντ, ακόμη και από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας την παρουσία ισλαμοφοβικών επιθέσεων στον αμερικανικό πολιτικό διάλογο. Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η εκλογική επιτυχία του Ελ Σαγέντ συνοδεύεται πλέον από την ευθύνη να συνομιλεί με τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών. Όπως σημείωσε, μετά το τέλος της προεκλογικής πίεσης, ίσως υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση επικοινωνίας και με το κοινό εκτός ΗΠΑ, το οποίο έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για τις αποφάσεις των Αμερικανών πολιτικών.

protothema.gr