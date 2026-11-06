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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που καταγράφει έναν άγριο καβγά μεταξύ δυτών στις Μαλδίβες, σε βάθος περίπου 15 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στα πλάνα φαίνονται δύο δύτες να πιάνονται στα χέρια κάτω από το νερό, με τον έναν να επιχειρεί να αφαιρέσει τη μάσκα ή τον αναπνευστήρα του άλλου, μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση που θα μπορούσε να αποβεί ακόμη και μοιραία.

Οι δημοφιλείς καταδύσεις στις Μαλδίβες έγιναν πρωτοσέλιδο τον Μάιο του 2026, όταν πέντε Ιταλοί έμπειροι δύτες και ένας ντόπιος διασώστης έχασαν τη ζωή τους, όταν παγιδεύτηκαν σε υποθαλάσσια σπηλιά στην ατόλλη Βάαβου.

Τι οδήγησε στην επικίνδυνη υποβρύχια συμπλοκή

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καβγάς κάτω από το νερό ξεκίνησε με αφορμή ένα υπερφορτωμένο από τουρίστες προορισμό, στο σημείο κατάδυσης Κούντα Ρα Θίλα.

Ο Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων Σιάο Ντου – ένας από τους δύο δύτες που φαίνονται στα πλάνα – έκανε κατάδυση μαζί με έναν φίλο του στον συγκεκριμένο ύφαλο όταν τους πλησίασαν τρεις άλλοι δύτες.

Όπως υποστήριξε, ένας από αυτούς κολύμπησε ξαφνικά προς το μέρος του από χαμηλότερο σημείο και τον έσπρωξε. Στη συνέχεια, τα πτερύγια της στολής του χτύπησαν τον Ντου και τα αίματα άναψαν.

Στο βίντεο φαίνεται ένας δεύτερος άνδρας, τον οποίο ο Ντου αναγνώρισε ως τοπικό καταδυτικό οδηγό, να του πιάνει το χέρι. Ο Κινέζος εκπαιδευτής φαίνεται να προσπαθεί να τον απωθήσει με τα πτερύγιά του, ενώ ένας άλλος δύτης φαίνεται να κατευθύνει το χέρι του προς το πρόσωπο του Ντού, προσπαθώντας να πιάσει την μάσκα και τον αναπνευστήρα του.

Imagina você fazendo um mergulho de cilindro nas Ilhas Maldivas e do nada, sai no tapa com outro mergulhador? pic.twitter.com/Xf8hITrtf7 November 5, 2026

Μάλιστα, ο Κινεζος δύτης κατήγγειλε ότι όταν βγήκε στην επιφάνεια, ακολούθησε νέα αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους δύτες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Κινέζος εκπαιδευτής ακούγεται να φωνάζει σε έναν άλλο άνδρα, που βρίσκεται σε άλλο σκάφος.

«Εσείς ήρθατε σε μένα και με αρπάξατε. Προσπαθήσατε να πιάσετε τον αναπνευστήρα μου. Προσπαθήσατε να με σκοτώσετε κάτω από το νερό, και οι τρεις σας! Τρεις εναντίον ενός! Αυτό είναι απαράδεκτο!», ακούγεται να λέει.

Who the fuck are you, saying to us in our country, 🇲🇻 “ I’m going to fuck you up”? This foreign diving instructor needs to be disciplined. Stay calm underwater and don’t mess up by touching each other. This is a professional job. @husendidi @mohamedseeneen @diveraana @DiveLonu… pic.twitter.com/IOO0HJqUyw — Falil Abdulla (@alfalil) November 6, 2026

Ερευνα από τις τοπικές αρχές για το επικίνδυνο περιστατικό

Η εταιρεία Maldives Legend Fleet, με την οποία ταξίδευαν ο Ντου και ο φίλος του, επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συμβάντος, παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές και έθεσε σε διαθεσιμότητα τον δικό της οδηγό καταδύσεων, που συνόδευε τους δύο πελάτες της.

Η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων, NBAM, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την υπόθεση και ζήτησε έρευνα από την Αστυνομία των Μαλδίβων, το υπουργείο Τουρισμού και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.

iefimerida.gr