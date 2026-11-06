Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στα κατεχόμενα για παράνομη επίσκεψη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Λίγο μετά το μεσημέρι είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν με αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Το τετ α τετ διήρκησε μια ώρα και 20 λεπτά.

Όπως μεταδίδεται, η συνάντηση, που έγινε στο γραφείο του κ. Έρχιουρμαν, άρχισε στη 1.20 μμ και ολοκληρώθηκε στις 2.40 μμ. Σε αυτή συμμετείχε και ο ειδικός αντιπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά. Δεν έγιναν δηλώσεις μετά από το τέλος της συνάντησης.

Στην ατζέντα των διαβουλεύσεων του Χακάν Φιντάν με τον Τουφάν Έρχιουρμαν αναμενόταν πως θα βρεθεί το πακέτο για 4 οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση, το οποίο έθεσε ενώπιον της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και αναμένει απαντήσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει ήδη απαντήσει θετικά, αφού πρόκειται για πρόταση στη βάση των εισηγήσεων του ιδίου.

Η απάντηση της τουρκικής πλευράς αναμένεται ενδεχομένως και σήμερα, μετά τη συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη με τον Τούρκο ΥΠΕΞ. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί επίσης με τον Ουνάλ Ουστέλ (λεγόμενο «πρωθυπουργό» του κατοχικού καθεστώτος) και τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου (λεγόμενο «υπουργό Εξωτερικών»).

Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο

Τα τέσσερα σημεία διέλευσης του πακέτου είναι: Μια Μηλιά, Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα-Λύμπια και Κάμπος-Καραβοστάσι. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε το οδόφραγμα Κάμπου-Καραβοστασίου ως εναλλακτική στο σημείο διέλευσης των Κοκκίνων, το οποίο η τουρκική πλευρά δεν συζητά, καθώς η περιοχή έχει χαρακτηριστεί στρατιωτική ζώνη.

Οι διαδρομές του πακέτου καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των δύο κοινοτήτων.

Το πακέτο προβλέπει εκκαθάριση ναρκοπεδίων έκτασης 70.000 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τις ίδιες τουρκικές πηγές, η ε/κ πλευρά συμφωνεί με την πρόταση, ενώ η τουρκοκυπριακή θεωρεί ανεπαρκή τον περιορισμό στις καθορισμένες περιοχές και ζητά ολοκληρωμένη διαδικασία, δηλαδή πλήρη αποναρκοθέτηση.

Ανακοινώθηκε η τριμερής με την Ολγκίν

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η τριμερής συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 9ης Νοεμβρίου.

Σε δελτίο Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο αναφέρεται ότι «τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, στις 11 π.μ., η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα υποδεχθεί τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην κατοικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών».

Αναμένει ανακοινώσεις το Σαββατοκύριακο

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το πρωί της Πέμπτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Ολγκίν, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε μία διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών, αν θέλετε, απαντήσεων και, όπως μου ανέφερε και η Προσωπική Απεσταλμένη, εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

«Ο Γενικός Γραμματέας κρατείται συνεχώς ενήμερος και ειλικρινά ελπίζω να έχουμε να ανακοινωθούν θετικές εξελίξεις, όπως προδιαγράφονται, όπως ενημερώνομαι μέσα από την Προσωπική Απεσταλμένη», τόνισε.

Ερωτηθείς αν αναμένονται εξελίξεις στο θέμα των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε αμέσως μετά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο αφορά θέματα μεθοδολογίας, ουσίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «είναι ευρύτερη η συζήτηση».

«Είναι απόλυτα δικαιολογημένη και η αγωνία και η επιθυμία του κυπριακού λαού», ανέφερε. «Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι, γι’ αυτό υποβάλλουμε και συνεχώς εισηγήσεις, προσεγγίσεις που ναι, πραγματικά πιστεύω ότι, αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να μας οδηγήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών», κατέληξε.