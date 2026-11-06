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Την εκτίμηση ότι μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις από τη συνάντηση των ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, τη Δευτέρα που θα οδηγήσουν σε μια διευρυμένη διάσκεψη όπου θα αποφασιστεί η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, εάν και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά, εξέφρασε, σε δηλώσεις του ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Στο μεταξύ, αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι αυτό που μένει να διαφανεί είναι αν θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα η όποια συμφωνία σχετικά με τα νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα για τη διάνοιξη τεσσάρων νεών σημείων διέλευσης και συγκεκριμένα σε Μια Μηλιά, Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα-Λύμπια και Κάμπο-Καραβοστάσι οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αυτά είναι στη συζήτηση.

Ερωτηθείς σχετικά με την τριμερή συνάντηση τη Δευτέρα, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Τουρκοκύπριου ηγέτη και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε ένα καθοριστικά κρίσιμο σημείο» όσον αφορά την εξέλιξη της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την επανέναρξη των συνομιλίων.

Ανέφερε ότι οι προτάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τις οποίες ο Πρόεδρος κοινοποίησε και προφορικά αλλά και γραπτώς προς τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες στη συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη αλλά και με επιστολή που απέστειλε πρόσφατα, «θεωρούμε ότι δίνουν διέξοδο και στα τρία θέματα που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε να συζητηθούν και να υπάρξει πρόοδος, δηλαδή, τα μέτρα οικονομικής εμπιστοσύνης, την μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού».

Ειδικά για τα μέτρα οικονομικής εμπιστοσύνης κάποιες προτάσεις του Πρόεδρου έχουν ήδη γίνει πράξη, είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Αναφέρθηκε στην κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τις Τεχνικές Επιτροπές για Θέματα Νεολαίας και για την Πολιτιστική Κληρονομιά, και στην ανταλλαγή έργων τέχνης, ενώ, άλλα θέματα, όπως η διάνοιξη οδοφραγμάτων, η παράδοση της περίκλεισης πόλης της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη και το άνοιγμα του λιμανιού της πόλης υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους είναι υπό συζήτηση, ανέφερε.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε και συζήτηση για τη μεθοδολογία «ώστε να φτάσουμε σε συνομιλίες αλλά και για το πώς αυτές οι συνομιλίες θα διεξαχθούν ώστε να έχουν αποτέλεσμα και να καταλήξουμε σε λύση του Κυπριακού».

«Και επί της ουσίας, η επιμονή και η πρόταση της δικής μας πλευράς ώστε να κατοχυρωθούν οι συγκλίσεις του προηγούμενου διαπραγματευτικού κεκτημένου έχει στεφτεί με επιτυχία καθότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προχωρήσει με την καταγραφή των συγκλίσεων», είπε, εκφράζοντας ικανοποίηση που αυτή η πρόταση υιοθετήθηκε.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τούτο, με τη διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με την πορεία του Κυπριακού, και το «να ενδιαφερθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δια των επικεφαλής των θεσμών της προς το Γενικό Γραμματέα για το είδος της λύσης», αλλά και με τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ειδικού αντιπροσώπου για το Κυπριακό.

«Όλα αυτά θεωρούμε ότι μπορούν να δημιουργήσουν, και δημιουργούν, τα εχέγγυα να επαναρχίσουν οι συνομιλίες εάν και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. «Και με αυτό το πνεύμα και με αυτήν την διάθεση να ξεπεραστούν τα προβλήματα, και με τις πολλές προτάσεις που έχει κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστεύουμε ότι η συνάντηση της Δευτέρας θα αποδώσει καρπούς, θα έχουμε θετικές εξελίξεις που θα μας οδηγήσουν σε μια διευρυμένη διάσκεψη όπου θα αποφασιστεί η επανέναρξη των συνομιλιών», σημείωσε.

ΚΥΠΕ