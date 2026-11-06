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Ιδιαίτερα φιλάσθενοι εμφανίζονται κάθε χρόνο γύρω στις 13 χιλ. εργαζομένους στην κρατική μηχανή, καθώς λαμβάνουν άδεια ασθενείας. Μάλιστα, ποσοστό πέραν του 10% συνεχίζει την άδεια ασθενείας μετά τις 42 ημέρες, κατά τις οποίες καταβάλλονται πλήρεις απολαβές.

Τα στοιχεία ήρθαν στο φως μετά από ερωτήσεις που υπέβαλαν ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης και η βουλευτής του ΑΛΜΑ Λίτσα Δρουσιώτου.

Βάσει του νομικού πλαισίου, οι μόνιμοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία δικαιούνται 42 ημέρες άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές, από τις οποίες για τις οκτώ δεν απαιτείται να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό.

Παράλληλα, δικαιούνται να παρατείνουν για έξι μήνες την άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές, αφού προηγουμένως λάβουν έγκριση από το Ιατροσυμβούλιο. Όταν παρέλθουν οι πρώτοι έξι μήνες, μπορούν να ανανεώσουν την άδεια ασθενείας, με έγκριση του Ιατροσυμβουλίου, λαμβάνοντας το 50% των απολαβών τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι, αφού εξαντλήσουν τις άδειες ασθενείας θα πρέπει να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους για να δικαιούνται εκ νέου άδεια ασθενείας.

Μετά το εξάμηνο ξανα«ασθενούν»

Πάντως, έχει διαπιστωθεί το φαινόμενο αριθμός εργαζομένων, αφού εξαντλήσουν το εξάμηνο της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές, να επιστρέφουν για μερικές ημέρες στην εργασία τους και να «ασθενούν» ξανά για άλλους έξι μήνες, λαμβάνοντας κανονικά τον μισθό τους.

Το πρόβλημα με τις πιθανές καταχρήσεις στις άδειες ασθενείας στο Τμήμα Φυλακών έφερε στο φως η Ελεγκτική Υπηρεσία, με τις διαπιστώσεις της να οδηγούν μάλιστα και σε ποινική διερεύνηση.

Άδειες ασθενείας κατά έτος

Το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε στη Βουλή στοιχεία για τις άδειες ασθενείας που έλαβαν εργαζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία κατά την περίοδο 2020-2024.

Αναλυτικά:

– Το 2020 «ασθένησαν» 13.088 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 1.528 συνέχισαν την άδεια ασθενείας τους πέραν των 42 ημερών. Συγκεκριμένα, 551 εργαζόμενοι έλαβαν άδεια από 43 ημέρες έως δύο μήνες, άλλοι 818 έλαβαν άδεια ασθενείας από δύο έως έξι μήνες και 96 από έξι έως 12 μήνες.

– Το 2021 άδεια ασθενείας έλαβαν 12.977 εργαζόμενοι. Από αυτούς, οι 455 έλαβαν άδεια από 43 ημέρες έως δύο μήνες, οι 615 από δύο έως έξι μήνες και 94 εργαζόμενοι έλαβαν άδεια από έξι έως 12 μήνες.

– Το 2022 συνολικά 12.886 εργαζόμενοι έλαβαν άδειες ασθενείας. Από αυτούς, για 534 η άδεια κυμαινόταν από 43 ημέρες έως δύο μήνες. Άλλοι 554 εργαζόμενοι έλαβαν άδεια ασθενείας από δύο έως έξι μήνες και 78 από έξι έως 12 μήνες.

– Το 2023 έμειναν εκτός καθηκόντων λόγω ασθενείας 13.320 εργαζόμενοι. Η άδεια ασθενείας για 451 εργαζομένους κυμαινόταν από 43 ημέρες έως δύο μήνες, για 588 από δύο έως έξι μήνες και για 82 από έξι έως 12 μήνες.

– Το 2024 άδειες ασθενείας έλαβαν 13.260 εργαζόμενοι. Από αυτούς, οι 364 έλαβαν άδεια από 43 ημέρες έως δύο μήνες, οι 516 από δύο έως έξι μήνες και οι 80 από έξι έως 12 μήνες.

Για το 2025 δεν έχουν προωθηθεί στοιχεία στη Βουλή, καθώς δεν έχει υποβληθεί η σχετική πληροφόρηση στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Λίγοι έλαβαν μισές απολαβές

Σε σχέση με την παράταση της άδειας ασθενείας πέραν των έξι μηνών με μισές απολαβές, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε απαντητική επιστολή του προς τη Βουλή, τονίζει ότι οι αριθμοί ημερών παράτασης της άδειας ασθενείας με μισές απολαβές είναι μικροί συγκριτικά με τους αντίστοιχους αριθμούς για την παράταση της άδειας με πλήρεις απολαβές.

Όπως επισημαίνει, αυτό συνδέεται με τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής των κανονισμών και το φαινόμενο της επανόδου υπαλλήλων στην εργασία τους για ελάχιστες ημέρες μετά την εξάντληση της παράτασης της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές, προκειμένου να αποκτήσουν εκ νέου δικαίωμα άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές.

Το 20% έλαβε άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών

Στο μεταξύ, μεγάλο ποσοστό του προσωπικού ορισμένων υπηρεσιών και τμημάτων έλαβε άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών τον χρόνο, αριθμός ο οποίος, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, κρίνεται υψηλός και επαναλαμβανόμενος.

Το ποσοστό του προσωπικού που έλαβε περισσότερες από 27 ημέρες άδειας ασθενείας τον χρόνο κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20%.

Αναλυτικά, το 2020 συνολικά 2.498 εργαζόμενοι ασθένησαν για περισσότερες από 27 ημέρες, το 2021 ο αριθμός τους ήταν 2.375, ενώ το 2022 αυξήθηκε στους 2.770.

Εξάλλου, το 2023 και το 2024, άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών έλαβαν 2.348 και 2.032 εργαζόμενοι, αντίστοιχα.

Σε ποια τμήματα πήραν τις περισσότερες άδειες

Από τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται πως τα πέντε τμήματα και οι υπηρεσίες της κρατικής μηχανής με τους πιο φιλάσθενους εργαζομένους κατά την περίοδο 2020-2024 ήταν το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, η Υπηρεσία Μεταλλείων, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και το Τμήμα Φυλακών.

Ειδικά για το Τμήμα Φυλακών, το 2024, από τους 442 εργαζομένους, οι 117 έλαβαν άδεια ασθενείας πέραν των 27 ημερών. Το 2023, συνολικά 144 εργαζόμενοι αξιοποίησαν για την ίδια περίοδο το ίδιο ωφέλημα, ενώ το 2022 συνολικά 128 εργαζόμενοι βρίσκονταν σε άδεια ασθενείας. Το 2021 και το 2022 αξιοποίησαν πέραν των 27 ημερών άδειας ασθενείας 147 και 129 εργαζόμενοι, αντίστοιχα.

ΥΠΟΙΚ: Από το 2024 εκκρεμούν στη Βουλή οι κανονισμοί

Ο Υπουργός Οικονομικών παραδέχεται πως σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται κατάχρηση των αδειών ασθενείας και αναφέρεται στους σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι εκκρεμούν στη Βουλή από το 2024, λόγω των αντιδράσεων των συντεχνιών.

Στους κανονισμούς που εκκρεμούν διαφοροποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για παραπομπή των ιατρικών πιστοποιητικών που ξεπερνούν τις 42 ημέρες στο Ιατροσυμβούλιο για έγκριση, ενώ περιλήφθηκε και διαφορετικός μηχανισμός ελέγχου.