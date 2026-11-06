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Απορρίφθηκε για τέταρτη φορά από δικαστήριο το αίτημα όπως αφεθεί ελεύθερος, υπό όρους, 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση φερόμενης απόσπασης δεκάδων χιλιάδων ευρώ από 77χρονο, μαζί με 42χρονο επιχειρηματία από τη Λευκωσία, 49χρονο υπόδικο και 45χρονη.

Ο συνήγορος του 44χρονου, που είναι υπόδικος, ζήτησε χθες όπως αφεθεί, υπό όρους, ελεύθερος αφού ο παραπονούμενος, μέσω ένορκης δήλωσης, απέσυρε το παράπονό του για τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Απορρίπτοντας το αίτημα του 44χρονου το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας έθεσε θέμα φυγοδικίας και κινδύνου επαναδιάπραξης του αδικήματος. Επιπρόσθετα, έκανε λόγο και για κίνδυνο επηρεασμού μάρτυρα. Σημειώνεται πως έρευνα για τις συνθήκες απόσυρσης του παραπόνου του 77χρονου, μέσω ένορκης δήλωσης που παρουσίασε δικηγόρος, θα διενεργήσει το επόμενο διάστημα η Αστυνομία. Η υπόθεση είχε οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα δοθούν διευκρινίσεις επί του κατηγορητηρίου από την Κατηγορούσα Αρχή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από καταγγελία του 77χρονου. Ακολούθησε η σύλληψη του 44χρονου και των υπόλοιπων τριών. Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη και ο 49χρονος αδελφός του επιχειρηματία, καθώς και 51χρονος έπειτα από νέα καταγγελία του 77χρονου πως προσπάθησαν να τον επηρεάσουν ώστε ν’ αλλάξει την κατάθεσή του. Οι δύο είχαν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου Αμμοχώστου και έπειτα αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Ο 44χρονος εν τω μεταξύ είναι κατηγορούμενος και σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τη ρίψη πυροβολισμών στη Λάρνακα στις 17 Ιανουαρίου 2026 .

Υπενθυμίζεται πως οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φερόμενης απάτης συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία του 77χρονου ότι μεταξύ 2021 και 2024 του απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την καταγγελία του όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ.

Οι τέσσερις κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος. Υπόδικος για την υπόθεση είναι και ο 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται, επιπρόσθετα, για βασανισμούς πολιτών σε παράνομο καζίνο στην Πύλα, καθώς και για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου. Ελεύθεροι, υπό όρους, είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία και η 45χρονη.