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Νέα δεδομένα στη δίκη των δύο επιχειρηματιών 44χρόνων και 42 χρόνων, του 49χρονου υπόδικου καθώς και 45χρονης, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι σε υπόθεση φερόμενης απόσπασης δεκάδων χιλιάδων ευρώ από 77χρονο. Ο παραπονούμενος, μέσω ένορκης δήλωσης, απέσυρε το παράπονό του για τον 44χρονο επιχειρηματία, αναφέροντας, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πως ο κατηγορούμενος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, ο συνήγορος του 44χρονου, ο οποίος είναι υπόδικος, υπέβαλε εκ νέου αίτημα για ν’ αφεθεί ελεύθερος, υπό όρους. Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του για αύριο στις 11 το πρωί. Σημειώνεται πως σήμερα είχε οριστεί η υπόθεση ώστε οι κατηγορούμενοι ν’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από καταγγελία του 77χρονου. Ακολούθησε η σύλληψη του 44χρονου και των υπόλοιπων τριών. Λίγες ημέρες αργότερα είχε συλληφθεί ο 49χρονος αδελφός του επιχειρηματία, καθώς κι ένας 51χρονος έπειτα από νέα καταγγελία του 77χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε πως προσπάθησαν να τον επηρεάσουν ώστε ν’ αλλάξει την κατάθεσή του. Οι δύο είχαν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου Αμμοχώστου και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Ο 44χρονος, εν τω μεταξύ, είναι κατηγορούμενος και σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τη ρίψη πυροβολισμών στη Λάρνακα στις 17 Ιανουαρίου 2026 .

Σημειώνεται πως ο 44χρονος μαζί με τους άλλους τρεις κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος. Υπόδικος είναι και ο 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται, επιπρόσθετα, για βασανισμούς πολιτών σε παράνομο καζίνο στην Πύλα, καθώς και για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου. Ελεύθεροι, υπό όρους, είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία και η 45χρονη.

Υπενθυμίζεται πως οι 4 κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία του 77χρονου ότι μεταξύ 2021 και 2024 του απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την καταγγελία του όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ. σε εταιρεία, στην οποία είναι διευθυντής ο 42χρονος.