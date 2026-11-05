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Πολύ σημαντική για τις επενδυτικές προοπτικές της Λάρνακας κρίνεται η υπογραφή συμφωνίας αδελφοποίησης με τη Μανάμα, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Βασιλείου του Μπαχρέιν.

Η Λάρνακα έγινε στην ουσία η πρώτη πόλη της Κύπρου που προχώρησε σε αδελφοποίηση με πόλη του Κόλπου, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Η συνεργασία της Λάρνακας με τη Μανάμα θα αφορά, μεταξύ άλλων, αξιοποίηση των παράκτιων πόρων των δύο πόλεων και αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, κοινά προγράμματα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη δημόσιων πάρκων, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που έχουν σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τη συμφωνία υπέγραψαν στις 3 Νοεμβρίου στη Μανάμα ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, με τη γενική διευθύντρια του Yπουργείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Aleya Yahya.

Η αδελφοποίηση έγινε στην παρουσία του υπουργού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Μπαχρέιν, Eng. Wael bin Nasser Al-Mubarak και του κυβερνήτη της πρωτεύουσας Σεΐχη Khalid bin Humood bin Abdullah Al Khalifa.

Προηγήθηκε συνάντηση του κ. Βύρα, με το «καπέλο» και του προέδρου της Ένωσης Δήμων, με τον Πρωθυπουργό και διάδοχο του Βασιλείου, Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα στο παλάτι Ρίφα, η οποία καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ της χώρας, που τόνισαν το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στις διμερείς σχέσεις Κύπρου και Μπαχρέιν.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρίγκιπας αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ Μπαχρέιν και Κύπρου σε διάφορους τομείς», τονίζεται στα δημοσιεύματα.

Σημειώνεται πως η συμφωνία των δύο πόλεων ακολούθησε ενεργειών της κυπριακής Κυβέρνησης, που στόχο είχαν την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη και είχαμε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και διάδοχο του θρόνου, που δεν είναι εύκολο να τον δεις. Ο διάδοχος του θρόνου μας είπε πόσο εκτιμά την Κύπρο και πόσο θα δουλέψει για να φέρει αποτελέσματα η συνεργασία. Είναι πολύ δραστήριος και ο πρέσβης της Κύπρου στην περιοχή, Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά και ήταν μαζί μας σε όλες τις συναντήσεις» ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, σημειώνοντας πως υπήρξαν επαφές με αρκετούς υπουργούς του Βασιλείου.

«Θέσαμε επί τάπητος θέματα συνεργασίας, ιδιαίτερα με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών, το αντίστοιχο ΕΒΕΛ το δικό μας. Θα διευθετηθεί συνάντηση με ομάδες επιχειρηματιών από τις δύο χώρες για συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς όπως τουρισμού, εισαγωγών, εξαγωγών, τροφίμων κ.λπ.», πρόσθεσε.

Σημείωσε, ακόμη, πως με τον υπουργό Μεταφορών συζητήθηκαν αρκετά θέματα όπως η μείωση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων από και προς το Μπαχρέιν. Επιπρόσθετα, με τον υπουργό Κουλτούρας του Βασιλείου συμφωνήθηκε, σύμφωνα με τον κ. Βύρα, όπως πραγματοποιηθεί κοινή εκδήλωση στο πλαίσιο του Οργανισμού Λάρνακα 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.