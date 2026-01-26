Την ύπαρξη σημαντικών οικονομικών ευκαιριών μεταξύ Κύπρου και Μπαχρέιν υπογράμμισε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Βασίλειο του Μπαχρέιν.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο επιχειρηματικό φόρουμ μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας πως Κύπρος και Μπαχρέιν διαθέτουν ανεκμετάλλευτο δυναμικό, στηριζόμενο στη στρατηγική τους θέση, τον οικονομικό τους δυναμισμό και τον ρόλο τους ως γέφυρες μεταξύ περιοχών και αγορών.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Κόλπου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το Μπαχρέιν θα αποτελέσει ουσιαστικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια.

Όπως επεσήμανε, τόσο η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ όσο και η προεδρία του Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου-ΕΕ για το 2026, καθώς και η προγραμματισμένη δεύτερη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΣΣΚ, συνιστούν όχι μόνο θεσμικά ορόσημα αλλά και ευκαιρίες για εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη, τονίζοντας ότι προσφέρει στους επενδυτές του Μπαχρέιν μια σταθερή, προβλέψιμη και αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα, με πλήρη πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά και την Ευρωζώνη, καθώς και σύγχρονο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα της Κύπρου, το οποίο ενισχύεται από τη φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2026, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι υπάρχουν σαφείς προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της ψηφιακής καινοτομίας, καθώς και στις κατασκευές, τις υποδομές και τη συνδεσιμότητα, όπου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών ευθυγραμμίζονται.

Τόνισε επίσης ότι το Μπαχρέιν λειτουργεί ως στρατηγική πύλη για τις κυπριακές επιχειρήσεις που επιδιώκουν επέκταση στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τον αμοιβαία επωφελή χαρακτήρα της οικονομικής σχέσης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι αργότερα τη Δευτέρα θα εγκαινιαστεί επίσημα η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος είναι το τέταρτο κράτος μέλος της ΕΕ που ανοίγει διπλωματική αποστολή στη χώρα. Όπως σημείωσε, το άνοιγμα της Πρεσβείας αποτελεί σαφή ένδειξη της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει η Λευκωσία στη σχέση με το Μπαχρέιν.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος επιδιώκει μακροπρόθεσμες και στρατηγικές συνεργασίες βασισμένες στην εμπιστοσύνη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό οικονομικό δυναμικό μεταξύ Κύπρου και Μπαχρέιν που μπορεί να αξιοποιηθεί.