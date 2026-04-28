Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, προκαλώντας αναταράξεις στις οργανώσεις εξαγωγών πετρελαίου και στον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως de facto ηγέτιδας δύναμης.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής αστάθειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές ενέργειας.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, ενδέχεται να αποδυναμώσει την εικόνα ενότητας του οργανισμού, ο οποίος επιχειρεί διαχρονικά να διαχειρίζεται εσωτερικές διαφωνίες σε ζητήματα γεωπολιτικής και ποσοστώσεων παραγωγής.

Οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω ιρανικών απειλών και επιθέσεων σε πλοία.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική νίκη για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει τον ΟΠΕΚ για τεχνητά υψηλές τιμές πετρελαίου και έχει συνδέσει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με την πολιτική τιμών του οργανισμού.

Η απόφαση των ΗΑΕ ακολούθησε την κριτική που άσκησε το Άμπου Ντάμπι σε άλλα αραβικά κράτη, τα οποία, σύμφωνα με την ηγεσία της χώρας, δεν έπραξαν αρκετά για την προστασία του από τις ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο σύμβουλος διπλωματίας του προέδρου των ΗΑΕ, Anwar Gargash, δήλωσε ότι οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στήριξαν η μία την άλλη σε υλικοτεχνικό επίπεδο, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά η στάση τους ήταν, κατά την εκτίμησή του, ιστορικά η πιο αδύναμη.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε στο Reuters ότι η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ δίνει στη χώρα μεγαλύτερη ευελιξία καθώς δεν θα δεσμεύεται πλέον από τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ΗΑΕ δεν διαβουλεύθηκαν άμεσα με άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, πριν από τη λήψη της απόφασης.