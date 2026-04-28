Τα υποθαλάσσια καλώδια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ αναδεικνύονται σε κρίσιμη ευαλωτότητα για την ψηφιακή οικονομία της περιοχής, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εντείνει τους φόβους για κινδύνους σε βασικές υποδομές συνδεσιμότητας.

Το Στενό του Ορμούζ, γνωστό ως κομβικό πέρασμα για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου, αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό διάδρομο για τη μεταφορά δεδομένων. Πολλά καλώδια οπτικών ινών διασχίζουν τον βυθό της περιοχής, συνδέοντας την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία με την Ευρώπη, μέσω των κρατών του Κόλπου και της Αιγύπτου.

Η γεωπολιτική και ενεργειακή αναλύτρια Μάσα Κότκιν προειδοποιεί ότι ζημιές σε καλώδια μπορούν να προκαλέσουν επιβράδυνση ή διακοπές στο διαδίκτυο, προβλήματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθυστερήσεις στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Η σημασία των καλωδίων είναι ακόμη μεγαλύτερη για χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ψηφιακές υποδομές, στο πλαίσιο της προσπάθειας διαφοροποίησης των οικονομιών τους από το πετρέλαιο.

Ανάμεσα στα βασικά δίκτυα που περνούν από το Στενό του Ορμούζ είναι το Asia-Africa-Europe 1, το οποίο συνδέει τη Νοτιοανατολική Ασία με την Ευρώπη μέσω Αιγύπτου, το FALCON, που συνδέει την Ινδία και τη Σρι Λάνκα με χώρες του Κόλπου, το Σουδάν και την Αίγυπτο, καθώς και το Gulf Bridge International Cable System, που συνδέει τα κράτη του Κόλπου, περιλαμβανομένου του Ιράν.

Σύμφωνα με την International Cable Protection Committee, παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού μήκους των υποθαλάσσιων καλωδίων την περίοδο 2014-2025, οι βλάβες παραμένουν σταθερές σε περίπου 150 έως 200 περιστατικά ετησίως.

Η κρατικά υποστηριζόμενη δολιοφθορά θεωρείται υπαρκτός κίνδυνος, ωστόσο το 70%-80% των βλαβών προκαλείται από ακούσιες ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως την αλιεία και τις άγκυρες πλοίων. Άλλοι κίνδυνοι προέρχονται από θαλάσσια ρεύματα, σεισμούς, υποθαλάσσια ηφαίστεια και τυφώνες.

Μέχρι στιγμής, τα υποθαλάσσια καλώδια δεν έχουν πληγεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένος έμμεσος κίνδυνος, καθώς πλοία που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να προκαλέσουν ακούσια βλάβες, εάν οι άγκυρές τους συρθούν στον βυθό.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί το 2024 στην Ερυθρά Θάλασσα, όταν εμπορικό πλοίο που είχε δεχθεί επίθεση από τους Χούθι παρέσυρε άγκυρα και έκοψε υποθαλάσσια καλώδια.

Η αποκατάσταση ζημιών σε εμπόλεμες ζώνες αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία. Αν και η τεχνική επισκευή δεν θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, οι αποφάσεις των εταιρειών που διαθέτουν πλοία επισκευής και των ασφαλιστών επηρεάζονται από τον κίνδυνο συγκρούσεων, ναρκών ή νέων ζημιών.

Πρόσθετη δυσκολία προκαλεί η ανάγκη εξασφάλισης αδειών για πρόσβαση σε χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με ειδικούς, οι άδειες αυτές μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά την αποκατάσταση.

Μετά το τέλος μιας σύγκρουσης, ο κλάδος θα πρέπει επίσης να επαναχαρτογραφήσει τον βυθό, ώστε να εντοπιστούν ασφαλείς διαδρομές για τα καλώδια και να αποφευχθούν πιθανά εμπόδια, όπως βυθισμένα πλοία ή αντικείμενα.

Παρότι πιθανές ζημιές δεν θα οδηγούσαν αναγκαστικά σε πλήρη διακοπή της συνδεσιμότητας, λόγω επίγειων εναλλακτικών δικτύων, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα δορυφορικά συστήματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα υποθαλάσσια καλώδια. Δεν διαθέτουν την ίδια χωρητικότητα, είναι ακριβότερα και εξυπηρετούν κυρίως ειδικές ανάγκες, όπως πλοία και αεροπλάνα.

Δίκτυα χαμηλής τροχιάς, όπως το Starlink, χαρακτηρίζονται από ειδικούς ως εξειδικευμένη λύση, η οποία σήμερα δεν μπορεί να κλιμακωθεί ώστε να καλύψει εκατομμύρια χρήστες.