Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στις ομάδες εξαγωγέων πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία, μεταδίδει το Reuters.

Αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή και να αποδυναμώσει σηματνικά τον οργανισμό, ο οποίος συνήθως επιδίωκε να παρουσιάζει ένα ενωμένο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Σουχάιλ Μοχάμεντ αλ-Μαζρούεϊ, δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση των ενεργειακών στρατηγικών της περιφερειακής αυτής δύναμης.

Όταν ρωτήθηκε αν τα ΗΑΕ είχαν προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τη Σαουδική Αραβία, απάντησε ότι τα ΗΑΕ δεν έθεσαν το θέμα σε καμία άλλη χώρα.

«Πρόκειται για πολιτική απόφαση, η οποία ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγής», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας.

Νίκη για τον Τραμπ

Οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ στον Κόλπο αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στη μεταφορά των εξαγωγών τους μέσω του Στενού του Ορμούζ, λόγω των απειλών και των επιθέσεων του Ιράν εναντίον πλοίων.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ μπορεί να ερμηνευτεί ως νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον οργανισμό ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου, προσθέτει το ρεπορτάζ του Reuters.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, αυτά «εκμεταλλεύονται την κατάσταση επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

