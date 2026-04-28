Η εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών προχωρεί με σταθερούς και ταχείς ρυθμούς, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για εκσυγχρονισμό του υδροδοτικού δικτύου και ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ αναφέρεται πως «μέχρι σήμερα έχουν ήδη εγκατασταθεί πέραν των 17.000 έξυπνων υδρομετρητών, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, αναμένεται ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και των 25.000 στα υποστατικά καταναλωτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αποστέλλουν την ωριαία κατανάλωση νερού των υποστατικών σε ειδική πλατφόρμα παρακολούθησης».

Οι εργασίες εγκατάστασης υλοποιούνται στις περιοχές: Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών, Δήμος Αραδίππου, Τουριστική περιοχή Λάρνακας – Δεκέλειας, Περιοχές του Δήμου Λάρνακας που γειτνιάζουν με τις πιο πάνω περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι «οι έξυπνοι υδρομετρητές θα εγκατασταθούν σε περιοχές ύδρευσης του ΕΟΑΛ, οι οποίες παρουσιάζουν ψηλές ποσότητες απωλειών νερού ή λειτουργικά προβλήματα, και ειδικότερα σε περιοχές της Αραδίππου και των Λιβαδιών, καθώς και περιοχές της Λάρνακας με έντονη εμπορική δραστηριότητα και υψηλές καταναλώσεις.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο ΕΟΑΛ προγραμματίζει την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών και σε άλλες περιοχές της αρμοδιότητάς του, σημειώνεται.

Αναφέρεται ότι η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Οργανισμού, προσφέροντας καθημερινό υπολογισμό υδατικού ισοζυγίου των περιοχών, έγκαιρο εντοπισμό διαρροών τόσο στο δίκτυο όσο και στα υποστατικά, αυτοματοποίηση διαδικασιών, βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα κατανάλωσης, ανίχνευση παρατυπιών (όπως παράνομες συνδέσεις), τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, και τη μείωση του ατιμολόγητου νερού.

Σημειώνεται πως oι πολίτες επωφελούνται άμεσα από τη νέα αυτή υποδομή, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της κατανάλωσης στα υποστατικά τους με διαφάνεια και ακρίβεια, έγκαιρο εντοπισμό διαρροών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των υποστατικών τους, μέσω αυτόματων ειδοποιήσεων για ασυνήθιστα πρότυπα κατανάλωσης και μείωση πιθανότητας υπερχρεώσεων λόγω μη εντοπισμένων απωλειών νερού.

Αναφέρεται επίσης ότι «η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για τους καταναλωτές βρίσκεται σε εξέλιξη και ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε σχετική ενημερωτική καμπάνια μόλις ολοκληρωθεί».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας διαβεβαιώνει πως «παραμένει προσηλωμένος στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης ενός πολύτιμου φυσικού πόρου, όπως το νερό».

Tο έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και από ιδίους πόρους του ΕΟΑ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ