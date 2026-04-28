Ατομα που ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο θεραπείας στη Θεραπευτική Κοινότητα Αγίας Σκέπης θα εργοδοτεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΑΛ σε δελτίο Τύπου, έλαβε μια σημαντική απόφαση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας εμπράκτως την κοινωνική επανένταξη των ατόμων που κερδίζουν τη μάχη της απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, υιοθέτησε πρόταση του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, και μέλους του ΕΟΑ Λευκωσίας, Ανδρέα Κωνσταντίνου, για μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο θεραπείας τους στη Θεραπευτική Κοινότητα Αγίας Σκέπης.

Η πρόταση, σημειώνεται, προβλέπει την εργοδότηση ατόμων που ολοκλήρωσαν τον κύκλο θεραπείας τους στη Θεραπευτική Κοινότητα Αγίας Σκέπης, στο Κέντρο Επιδιόρθωσης και Επαναχρησιμοποίησης του ΕΟΑ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

«Η εργοδότηση αυτών των ατόμων αποτελεί καθοριστικό βήμα για την κοινωνική τους επανένταξη, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα υποτροπής. Μέσα από την εργασία ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και καλλιεργούνται υγιείς κοινωνικές σχέσεις», τονίζει ο ΕΟΑΛ.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία των Κέντρων Επιδιόρθωσης και Επαναχρησιμοποίησης εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE IP CYzero Waste, το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και θα στεγάζονται εντός των χώρων όπου βρίσκονται τα Πράσινα Σημεία.

Όπως αναφέρεται τέλος, τα Πράσινα Σημεία αποτελούν βασική υποδομή του ΕΟΑ Λευκωσίας για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, προάγοντας την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Παράλληλα λειτουργούν ως χώροι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενισχύοντας τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε βιώσιμες πρακτικές.

ΚΥΠΕ