Ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανέγερση του κτηρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Δήμος Λάρνακας. Το κτήριο της σχολής θ’ ανεγερθεί σε τεμάχιο γης πίσω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης της της ακτής Μακένζι (δίπλα από το παλαιό αεροδρόμιο).

Το κτήριο θα κοστίσει €11.950.000 και θα ολοκληρωθεί σε 22 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 4 Ιουνίου 2026. Η χρηματοδότηση του κτηρίου θα προκύψει από την αξιοποίηση πιστώσεων από το υφιστάμενο δάνειο που έλαβε το ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η όγδοη σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοδοξεί να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το φθινόπωρο του 2028, σ’ ένα κτήριο 4.960 τ.μ., με κλειστούς και καλυμμένους χώρους. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού στον χώρο θα κατασκευαστεί διώροφο κτήριο με αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, χώρο υποδοχής, αίθουσα συνεδριάσεων, χώρους υγιεινής και αποθήκες. Επίσης προβλέπεται η ανέγερση ισόγειου κτηρίου με εργαστήρια, ενώ εξωτερικά θα γίνει ανάπλαση και τοπιοτέχνηση του χώρου.

Σημειώνεται πως η σχολή θα έχει δύο ακαδημαϊκά Τμήματα αυτό των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας και αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε πλήρη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΕΠΑΚ θα φιλοξενεί 500 φοιτητές. Η Μελέτη Βιωσιμότητας για τη σχολή, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΤΕΠΑΚ από τη Grant Thorton, κατέδειξε πως το έργο είναι καθόλα βιώσιμο και πως θα έχει δημοσιονομική επίπτωση ανά έτος που θα κυμαίνεται μεταξύ €3.5 με €4 εκατ.

Παράλληλα, εν τω μεταξύ, προχωρούν και οι σχεδιασμοί για τις πρώτες φοιτητικές εστίες, τις οποίες θ’ αναλάβει το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη. Οι εστίες, που προορίζονται για τους φοιτητές της σχολής του ΤΕΠΑΚ, θ’ ανεγερθούν από τον Δήμο Λάρνακας σε τεμάχιο γης που διαθέτει το ίδρυμα στην οδό Παύλου Βαλδασερίδη.