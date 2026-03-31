Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του ΤΕΠΑΚ για την ανέγερση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Μακένζι.

Η τελετή προγραμματίστηκε για την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 10 το πρωί στο Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης (πρώην οικία αστυνομικού διευθυντή) στο πάρκο Σαλίνα και ο Δήμος Λάρνακας απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση στο κοινό για να παρευρεθεί. «Σας προσκαλώ να είστε παρόντες σε μια ιστορική στιγμή για τη Λάρνακα. Η δημιουργία της πρώτης δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής. Είναι μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της πόλης μας, στη γνώση, στην καινοτομία και στους νέους μας», ανέφερε σε ανάρτηση ο δήμαρχος Λάρνακας, σημειώνοντας πως ένας στόχος δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα.

Η υπογραφή της συμφωνίας στην ουσία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του κτηρίου της σχολής στο Μακένζι, με στόχο να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το φθινόπωρο του 2028. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κ. Βύρας, σε περίπου έναν μήνα θα προκηρυχθούν προσφορές για τις κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης της σχολής, που αναμένεται να διαρκέσουν δύο χρόνια. Ο Δήμος Λάρνακας θ’ αναλάβει, ως αναθέτουσα Αρχή, την ανέγερση του κτηρίου, το κόστους του οποίου θα καλυφθεί από το δάνειο που έχει συνάψει το ΤΕΠΑΚ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Ο στρατηγικός στόχος της Λάρνακας είναι να γίνει το κέντρο της θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξης. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό που μια πανεπιστημιακή σχολή θα ασχολείται με τα θέματα της θάλασσας, κάτι που ανοίγει τεράστιες προοπτικές», τόνισε ο δήμαρχος Λάρνακας.

Παράλληλα προχωρούν και οι σχεδιασμοί για τις πρώτες φοιτητικές εστίες, τις οποίες θ’ αναλάβει το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη. Οι εστίες θ’ ανεγερθούν από τον Δήμο Λάρνακας σε τεμάχιο γης που διαθέτει το ίδρυμα στην οδό Παύλου Βαλδασερίδη, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Βύρας ανέφερε πως σύντομα θα προκηρυχθούν προσφορές για την εξεύρεση μελετητή για τις εστίες, που προορίζονται για τους φοιτητές της σχολής του ΤΕΠΑΚ.