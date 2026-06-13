Δρομολογεί έργα για θωράκιση της επαρχίας Λάρνακας από τις πλημμύρες ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), που προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκπόνηση Διαγνωστικής Μελέτης και Masterplan Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων. Η μελέτη θα καλύψει όλους τους δήμους και τα δημοτικά διαμερίσματα και αποτελεί, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΑΛ, την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής των δικτύων ομβρίων υδάτων σε επίπεδο επαρχίας, μετά τη μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας στον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός θέλει ν’ αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, να εντοπίσει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα και να προγραμματίσει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά, η μελέτη θα καταγράψει τα υφιστάμενα δίκτυα ομβρίων υδάτων, θα εντοπίσει τις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας και θα καθορίσει τις προτεραιότητες για τα έργα που απαιτούνται για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της επαρχίας.

Παράλληλα, θα εμπλουτιστεί η ψηφιακή βάση δεδομένων του Οργανισμού, ώστε να υπάρχει, για πρώτη φορά, ενιαία και επικαιροποιημένη καταγραφή των δικτύων ομβρίων υδάτων. «Η βάση αυτή θα αξιοποιείται για τον σχεδιασμό έργων, την αξιολόγηση νέων αναπτύξεων και διαχωρισμών οικοπέδων, την επιβολή κατάλληλων όρων, όπου απαιτείται και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για θέματα ομβρίων υδάτων», σημειώνει ο Οργανισμός.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις €750.000 πλέον Φ.Π.Α., ενώ η διάρκεια υλοποίησής της είναι 36 μήνες. Σημαντικό ορόσημο της σύμβασης αποτελεί, σύμφωνα με τον ΕΟΑΛ, η ολοκλήρωση των πρώτων παραδοτέων εντός περίπου ενός έτους από την έναρξη της μελέτης, μέσω των οποίων θ’ αρχίσει η ωρίμανση κατασκευαστικών έργων προτεραιότητας σε περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα πλημμυρών. «Η μελέτη θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής θωράκισης της επαρχίας σε μελετητικό επίπεδο. Η υλοποίηση των έργων που θα προκύψουν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων από κρατικούς πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης», σημειώνει ο ΕΟΑΛ.