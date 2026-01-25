Το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα.

Συνοδευόμενος από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη το απόγευμα στο οίκημα του Επενδυτικού Ταμείου, όπου τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της χώρας.

Ακολούθησε συνάντηση με στελέχη και με μέλη του Ταμείου, στην παρουσία του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών του Μπαχρέιν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του από τον Πρόεδρο της Αρχής Πολιτισμού και Αρχαιοτήτων του Μπαχρέιν.

Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει χαιρετισμό στο επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνουν τα εμπορικά επιμελητήρια Κύπρου και Μπαχρέιν, ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιάσει την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα.