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Νέο σκηνικό έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης διαμορφώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Το κόμμα εξασφάλισε την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, εκτοπίζοντας δεκάδες Ρεπουμπλικανούς και ανοίγοντας τον δρόμο για σφοδρές συγκρούσεις στο Κογκρέσο.

Με ισχυρή πλέον παρουσία στο Κογκρέσο, οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν εκτεταμένες έρευνες για τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και τον Ίλον Μασκ, ενώ θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν βασικές κυβερνητικές πολιτικές και σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις νέες εξουσίες τους για να περιορίσουν τις πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατηρήσει για τα επόμενα δύο χρόνια τη δυνατότητα άσκησης βέτο, περιορίζοντας σημαντικά τις πιθανότητες των Δημοκρατικών να ψηφίσουν νόμους που ακυρώνουν τις πολιτικές του.

Η νέα πολιτική πραγματικότητα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προδιαγράφει συγκρούσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν ακόμη εντονότερες από εκείνες της περιόδου 2019-2020, όταν οι Δημοκρατικοί ήλεγχαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Αυτή τη φορά, πάντως, οι Δημοκρατικοί εισέρχονται στο νέο Κογκρέσο με ισχυρή δυναμική, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να συνέλθουν την απροσδόκητη εκλογική ήττα τους.

«Αυτές είναι εκλογές που σηματοδοτούν την αλλαγή και εμείς, ως Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατανοούμε ότι πρέπει να φέρουμε ριζικές αλλαγές», δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, από τη Νέα Υόρκη.

«Τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Χρειαζόμαστε ένα Κογκρέσο που θα βάζει πρώτα τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.

Έτοιμοι για μάχη οι Ρεπουμπλικανοί

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αναμένεται να αναδείξει τον Χακίμ Τζέφρις σε πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και να επαναφέρει τον Τσακ Σούμερ, επίσης από τη Νέα Υόρκη, στη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

Η εξέλιξη αυτή θα δώσει στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να προωθήσουν τις θέσεις τους και να παρουσιάσουν στους ψηφοφόρους τις πολιτικές που θα επιδίωκαν να εφαρμόσουν εάν αποκτούσαν τον πλήρη έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις εκλογές του 2028. Και η ατζέντα τους είναι βαριά.

Παράλληλα, όμως, θα υποχρεωθούν να διαπραγματευτούν με τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς για τα νομοσχέδια που πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν, όπως εκείνα που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Τζον Θουν, από τη Νότια Ντακότα, προειδοποίησε πάντως ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να παρακολουθεί παθητικά τις κινήσεις των Δημοκρατικών.

«Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια την ώρα που η ακροαριστερή, σοσιαλιστική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος θα επιχειρεί να ανατρέψει όλα όσα έχουμε κάνει», δήλωσε. «Ευτυχώς, έχουμε ακόμη τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο και θα συνεργαστούμε μαζί του για να ανακόψουμε τις χειρότερες τάσεις του εξτρεμισμού των Δημοκρατικών», πρόσθεσε.

Ανατροπή φορολογικών ελαφρύνσεων και αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες των Δημοκρατικών είναι η αναθεώρηση βασικών διατάξεων του μεγάλου φορολογικού και δημοσιονομικού νομοσχεδίου που πέρασαν πέρυσι οι Ρεπουμπλικανοί, αξιοποιώντας τις οριακές πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο.

Όλοι οι Δημοκρατικοί είχαν καταψηφίσει, τότε, το νομοσχέδιο, γνωστό ως «One Big Beautiful Bill», και έχουν δεσμευτεί να επιχειρήσουν την ανατροπή σημαντικών διατάξεών του.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στο Medicaid, το πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης για πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίες προβλέπουν υποχρεώσεις εργασίας για τους δικαιούχους και πρόκειται να τεθούν σύντομα σε ισχύ.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν επίσης να ανατρέψουν τις αλλαγές στα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, οι οποίες έχουν συμβάλει στη μείωση κατά 13% του αριθμού των δικαιούχων κουπονιών τροφίμων.

Παράλληλα, επιδιώκουν την επαναφορά των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας του Obamacare, τις οποίες είχαν επεκτείνει κατά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν και οι οποίες έληξαν επί Τραμπ.

Στα σχέδιά τους ενδέχεται να περιλαμβάνεται και η κατάργηση ορισμένων φορολογικών ελαφρύνσεων που υπέγραψε ο Τραμπ, ιδιαίτερα εκείνων που ευνόησαν τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα και τις επιχειρήσεις.

«Ετοιμάστε τους δικηγόρους σας»: Έρευνες για Τραμπ και Μασκ

Η ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου δίνει στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να ασκήσουν πολύ πιο ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση Τραμπ.

Με την ανάληψη της πλειοψηφίας θα αποκτήσουν την εξουσία να εκδίδουν υποχρεωτικές κλήσεις για κατάθεση και προσκόμιση εγγράφων, μετατρέποντας τις επιστολές διαμαρτυρίας που έστελναν στην κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια σε επίσημες απαιτήσεις και κοινοβουλευτικές ακροάσεις.

«Ετοιμάστε τους δικηγόρους σας», δήλωσε αργά την Τρίτη ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, από την Καλιφόρνια, ο οποίος θεωρείται πιθανός επόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, από το Όρεγκον, που αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, περιορίστηκε σε μία μόνο λέξη σε ανάρτησή του: «Κλητεύσεις».

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ερευνήσουν τις συναλλαγές του Τραμπ με κρυπτονομίσματα, τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις της οικογένειάς του, τα κατασκευαστικά έργα του στην Ουάσιγκτον, την αποδοχή αεροσκάφους από το Κατάρ, καθώς και τη συμφωνία φορολογικής ασυλίας που συνήψε με την ίδια του την κυβέρνηση.

Πρόκειται για ορισμένα μόνο από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που δεν έχουν εξεταστεί από τους Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες και αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των νέων κοινοβουλευτικών ερευνών.

Στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών αναμένεται να μπει και ο Ίλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας περιορισμού του κυβερνητικού μηχανισμού κατά τους πρώτους μήνες της υφιστάμενης κυβέρνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην εμπλοκή του στην επιβράδυνση των ταχυτήτων του δορυφορικού δικτύου Starlink, η οποία δυσχέρανε τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το ενδεχόμενο νέας διαδικασίας παραπομπής του Τραμπ, καθώς καμία από τις δύο αντίστοιχες διαδικασίες κατά την πρώτη προεδρική θητεία του δεν κατέληξε σε καταδίκη και απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Ωστόσο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν εναντίον άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Αυστηρότεροι κανόνες για την ΑΙ και περιορισμοί στα κέντρα δεδομένων

Ένα ακόμη σημαντικό μέτωπο αφορά τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να καλέσουν κορυφαία στελέχη εταιρειών του κλάδου να καταθέσουν στο Κογκρέσο σχετικά με τις στενές σχέσεις τους με τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, σχεδιάζουν να προωθήσουν τις πρώτες ομοσπονδιακές κανονιστικές ρυθμίσεις που θα θέτουν όρια και δικλίδες ασφαλείας στην ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάγκη ρύθμισης του κλάδου έχει αναδειχθεί σε σημαντική προτεραιότητα για πολλά μέλη του Κογκρέσου, έπειτα από ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων που συνδέονται με πρόσφατα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις προειδοποιήσεις ερευνητών της βιομηχανίας.

Οι ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία θα μπορούσε μέσα στην επόμενη δεκαετία να αποκτήσει ακόμη και τη δυνατότητα να προκαλέσει την καταστροφή της ανθρωπότητας.

Τα προοδευτικά στελέχη των Δημοκρατικών έχουν προτείνει επίσης νομοσχέδια που στοχεύουν στα κέντρα δεδομένων, τα οποία αποτελούν τη βάση της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος τους είναι να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές τις εγκαταστάσεις και να αντιμετωπίσουν το πρόσφατο κύμα αντιδράσεων που έχει εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Πόλεμος στο Ιράν και δασμοί

Δύο από τις σημαντικότερες πολιτικές πρωτοβουλίες που προώθησε μονομερώς ο Τραμπ, ο πόλεμος στο Ιράν και η επέκταση των δασμών, συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών και στην εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Η νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο σχεδιάζει να αναζητήσει τρόπους περιορισμού αυτών των πολιτικών, αν και τα θεσμικά εμπόδια παραμένουν σημαντικά.

«Πρέπει να εξετάσουμε κάθε διαθέσιμο νομοθετικό μέσο ώστε να κάνουμε αυτό που θέλει ο αμερικανικός λαός από εμάς, δηλαδή να τερματίσουμε αυτόν τον απερίσκεπτο και αχρείαστο πόλεμο», δήλωσε πρόσφατα ο Χακίμ Τζέφρις σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Ωστόσο, τόσο ο τερματισμός του πολέμου όσο και η ανατροπή των δασμών αποτελούν δύσκολες επιδιώξεις, εξαιτίας των εξουσιών που διαθέτει ο πρόεδρος σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, της δυνατότητάς του να ασκεί βέτο και της υποστήριξης που εξακολουθεί να απολαμβάνει από τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον έλεγχο που ασκεί το Κογκρέσο στις δημόσιες δαπάνες, επιβάλλοντας περιορισμούς στη χρηματοδότηση κυβερνητικών πρωτοβουλιών με τις οποίες διαφωνούν.

Μια τέτοια στρατηγική, ωστόσο, θα ενείχε τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή να προκαλέσει επικρίσεις ότι οι Δημοκρατικοί υπονομεύουν τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Κοινωνική ασφάλιση και φορολογικές ελαφρύνσεις

Στην ατζέντα των Δημοκρατικών περιλαμβάνεται επίσης η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ. Το σύστημα οδεύει προς αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεών του το 2032, γεγονός που θα επιφέρει αυτόματες περικοπές παροχών.

Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να επιχειρήσουν να προωθήσουν νομοσχέδιο που θα αποτρέψει αυτές τις περικοπές.

Πολλοί υποστηρίζουν την αύξηση του ανώτατου ορίου αποδοχών επί των οποίων επιβάλλονται εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο σήμερα βρίσκεται στα 184.500 δολάρια.

Ο Χακίμ Τζέφρις έχει επίσης αναφερθεί στην επέκταση τριών φορολογικών κινήτρων: της πίστωσης φόρου για κατοικίες χαμηλού εισοδήματος, της πίστωσης φόρου για εισοδήματα από εργασία και της φορολογικής ελάφρυνσης για οικογένειες με παιδιά.

Μπλόκο στους διορισμούς Τραμπ, ακόμη και στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ο έλεγχος της Γερουσίας δίνει στους Δημοκρατικούς ένα ιδιαίτερα ισχυρό «όπλο» απέναντι στον Λευκό Οίκο: τη δυνατότητα να εμποδίζουν την επικύρωση των προσώπων που προτείνει ο Τραμπ για θέσεις στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία. Αυτό περιλαμβάνει ακόμη και ενδεχόμενους διορισμούς δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικανοί αναμένεται να επιδιώξουν την έγκριση όσο το δυνατόν περισσότερων διορισμών πριν χάσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις 3 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα, κάθε νέα κενή θέση θα μπορούσε να οδηγήσει είτε στον ορισμό προσωρινών αξιωματούχων σε κρίσιμα κυβερνητικά πόστα είτε στην επιλογή προσώπων κοινής αποδοχής, που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν και τη στήριξη των Δημοκρατικών.

Παρά τις έντονες διαφωνίες, πάντως, υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους δεν αποκλείονται συμβιβασμοί μεταξύ Τραμπ και Δημοκρατικών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η στήριξη των αγροτών, η καθιέρωση φορολογικής πίστωσης για την κινηματογραφική παραγωγή και η αναμόρφωση των διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων έργων.

Η μεγάλη μάχη για τον προϋπολογισμό και το όριο του χρέους

Οι μεγαλύτερες συγκρούσεις μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να δοθούν γύρω από νομοσχέδια που πρέπει υποχρεωτικά να εγκριθούν για να συνεχιστεί η λειτουργία του αμερικανικού κράτους.

Η ισχύουσα χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πρόκειται να λήξει στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ το Κογκρέσο θα πρέπει επίσης να αυξήσει το ανώτατο όριο του δημόσιου χρέους κάποια στιγμή μέσα στο 2027.

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί δεν διευθετήσουν αυτά τα ζητήματα κατά τους επόμενους δύο μήνες, όσο εξακολουθούν να ελέγχουν και τα δύο σώματα του απερχόμενου Κογκρέσου, ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να βρουν από κοινού λύση.

Πέρα από τις διαφωνίες για το ύψος των κρατικών δαπανών, οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τις πρακτικές της κυβέρνησης να ακυρώνει ή να τροποποιεί χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Στις διαπραγματεύσεις για τα νομοσχέδια χρηματοδότησης, ενδέχεται να επιδιώξουν την καθιέρωση πρόσθετων θεσμικών δικλίδων ασφαλείας, ώστε να εμποδίσουν τον Τραμπ και τον διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού, Ράσελ Βόουτ, να παρακάμπτουν τις αποφάσεις του Κογκρέσου.

Αυτό αφορά τόσο την άρνηση διάθεσης κονδυλίων που έχει εγκρίνει το νομοθετικό σώμα όσο και τη χρησιμοποίηση χρημάτων χωρίς την απαραίτητη έγκρισή του.

Ο κίνδυνος νέου shutdown

Τα νομοσχέδια που πρέπει υποχρεωτικά να εγκριθούν θα μπορούσαν να μετατραπούν σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης για μια σειρά άλλων ζητημάτων.

Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να συνδέσουν την έγκρισή τους με απαιτήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν, τους δασμούς και άλλες πολιτικές, επιδιώκοντας να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στον Τραμπ.

Η αμερικανική πολιτική ιστορία προσφέρει ήδη ένα χαρακτηριστικό προηγούμενο.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, αμέσως μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές του 2018, ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επιμένοντας να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα σε ένα απαραίτητο νομοσχέδιο κρατικών δαπανών.

skai.gr