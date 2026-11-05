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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναμένεται αύριο στα κατεχόμενα, για πρώτη φορά αφότου ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναδείχθηκε ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας, πριν από έναν και πλέον χρόνο. Η κάθοδός του φαίνεται να ανοίγει προοπτικές για θετικό αποτέλεσμα στην τριμερή συνάντηση της Ολγκίν με τους δύο ηγέτες, την ερχόμενη Δευτέρα.

Η επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ αυτή τη χρονική στιγμή επιδέχεται τρεις αναγνώσεις:

Η αισιόδοξη: να δώσει ώθηση για περαιτέρω θετικές εξελίξεις και να ανοίξει τον δρόμο για μια κατ’ αρχήν συμφωνία. Αυτή θα επέτρεπε στον Αντόνιο Γκουτέρες να κάνει το επόμενο βήμα και να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, πριν λήξει η θητεία του στο τέλος του έτους.

Η απαισιόδοξη: να έρχεται για να βάλει «μια τάξη», μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος εμφανίστηκε έτοιμος να συζητήσει τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με τα σημεία διέλευσης που μπορούν να ανοίξουν.

Η καχύποπτη: ο Τούρκος ΥΠΕΞ να εμφανιστεί θετικός στα ΜΟΕ, τα οδοφράγματα κ.λπ., αλλά ταυτόχρονα να καταστήσει εκ νέου σαφές ότι, ανεξάρτητα από το τι θα συζητηθεί, η κατάληξη θα είναι τα δύο κράτη.

Σε κάθε περίπτωση, η κάθοδος του Χακάν Φιντάν αναδεικνύει ξανά την αδυναμία του Τουφάν Έρχιουρμαν να πρωταγωνιστήσει στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Καθιστά επίσης εμφανές ότι τις κρίσιμες αποφάσεις, ακόμα και για θέματα της ατζέντας των δύο ηγετών, τις λαμβάνει η Άγκυρα και όχι ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Την επίσκεψη Φιντάν αποκάλυψαν χθες δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου. Σύμφωνα με αυτά, ο Τούρκος ΥΠΕΞ θα έρθει αύριο, Παρασκευή, και θα συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και την επικρατούσα κατάσταση.

Τα ίδια δημοσιεύματα σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Φιντάν μετά τη νίκη του Τουφάν Έρχιουρμαν στις «εκλογές» του 2025 και ότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για άλλες επαφές του Τούρκου ΥΠΕΞ στα κατεχόμενα.

Δεν αποκλείει ανακοινώσεις

Ιδιαίτερα αισιόδοξος από τα μηνύματα που έλαβε από την Ολγκίν είναι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Το βράδυ της Τετάρτης ερωτηθείς εάν είναι αισιόδοξος είπε «ναι είμαι αισιόδοξος. Είχα μια ανταλλαγή μηνυμάτων με την κ. Ολγκίν αλλά αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Είναι θετικά τα μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή και ελπίζω όταν θα είμαστε στο στάδιο των ανακοινώσεων, αυτά να μετουσιωθούν και σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Σε ερώτηση εάν υπάρχει κάτι από πλευράς Τουρκίας που να υποδεικνύει ότι προχωρά η διαδικασία, o Πρόεδρος είπε ότι δεν θέλει να αναφερθεί στο τι γίνεται με την Τουρκία και σημείωσε ότι ήδη η κ. Ολγκίν αναφέρθηκε δημόσια για μηνύματα από πλευράς Τουρκίας.

«Είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, να έχουμε θετικές ανακοινώσεις, που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια διευρυμένη διάσκεψη με στόχο να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν» κατέληξε ο Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις αφότου έγινε γνωστό ότι έρχεται στα κατεχόμενα ο Χακάν Φιντάν.

Το πήγαινε-έλα της Ολγκίν

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα μετέβη στο Προεδρικό αμέσως μετά την επίσκεψή της στη λεγόμενη «πρεσβεία» της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Εκεί συναντήθηκε με τον Αλί Μουράτ Μπαστσερί, ο οποίος της μετέφερε μήνυμα του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Το μήνυμα της Άγκυρας το μετέφερε στη συνέχεια, την Τρίτη, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ χθες επισκέφθηκε το γραφείο του Τουφάν Έρχιουρμαν για να καταγράψει και τις δικές του απόψεις.

Μετά τη χθεσινή συνάντηση στα κατεχόμενα, η κ. Ολγκίν ρωτήθηκε για την παρουσία της στην τουρκική «πρεσβεία» και εξήγησε ότι πήγε για να παραλάβει το μήνυμα της Άγκυρας.

Για τη συνάντησή της με τον κ. Έρχιουρμαν, είπε ότι συζήτησαν πώς μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες ενόψει της κοινής συνάντησης των ηγετών τη Δευτέρα.

Η ετοιμότητα για τα οδοφράγματα

Εν μέσω της κινητικότητας της Ολγκίν, ο Τουφάν Έρχιουρμαν εμφανίστηκε έτοιμος να συζητήσει τα πάντα, ξεκινώντας από τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα σημεία διέλευσης. Η ετοιμότητά του αυτή δεν φαίνεται, προς το παρόν, να συνδέεται με την κάθοδο Φιντάν.

Φιλοξενούμενος σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας Οζγκιούρ, ο κ. Έρχιουρμαν είπε: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα. Για παράδειγμα, είπα ότι δεν θα συζητήσω τα Κόκκινα. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν τέσσερα σημεία στον χάρτη που ήρθε από τη Νέα Υόρκη. Δεν φέρνω κάτι καινούργιο. Ας διευθετήσουμε αυτά πρώτα και μετά ας συζητήσουμε τα υπόλοιπα που θα φέρουμε».

Πρόσθεσε ότι διαβουλεύονται πλήρως με την Άγκυρα, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στον μεταξύ τους διάλογο και υπενθύμισε ότι μέχρι σήμερα κανένας «πρόεδρος» του ψευδοκράτους δεν διαπραγματεύτηκε χωρίς να συνεννοηθεί με την Τουρκία. Επανέλαβε ότι αυτή τη φορά θέλει «διαπραγματεύσεις όχι για χάρη των διαπραγματεύσεων, αλλά για να υπάρξει λύση».

Για τα σημεία διέλευσης, ανέφερε ότι στο τραπέζι βρίσκονται τέσσερις επιλογές, με βάση τους χάρτες της Νέας Υόρκης: η Λουρουτζίνα, το Πυρόι, η Αγλαντζιά και η Μια Μηλιά.

«Υπάρχουν δύο χάρτες με μπλε και δύο με κόκκινα σημάδια. Η Αθηένου και η Μια Μηλιά είναι κόκκινα, τα άλλα μπλε. Σε εκείνον τον χάρτη δεν υπάρχουν τα Κόκκινα. Εγώ, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, είπα το εξής: αν ήμουν στη θέση του κ. Ερσίν Τατάρ, δεν είμαι σίγουρος αν θα επέλεγα τότε, στη Νέα Υόρκη, τη Μια Μηλιά ως δεύτερο σημείο διέλευσης οχημάτων. Ίσως επέλεγα το Καϊμακλί ή την Πύλη Αμμοχώστου», κατέληξε.