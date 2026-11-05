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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε χθες Τετάρτη αναχαιτιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο δοκιμής ενός νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ διεξήγαγε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου από πύραυλο κρουζ μεγάλης εμβέλειας, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας επιβεβαίωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και την αξιοπιστία του, τις λειτουργίες αλλαγής κατεύθυνσης των πυραύλων, καθώς και την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει και να εγκλωβίζει στόχους.

Παράλληλα, μονάδα της διοίκησης στρατηγικών πυραύλων κρουζ μεγάλης εμβέλειας διεξήγαγε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου, αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το δημοσίευμα του KCNA επιβεβαιώνει την ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού υπουργείου Άμυνας περί εκτόξευσης πυραύλων από την περιοχή Σοντόκ της Βόρειας Κορέας προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ