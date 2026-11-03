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Σε ένα κτήριο που δεν εμφανίζεται σε κανένα επίσημο μητρώο, πιθανότατα στα περίχωρα της Πιονγιάνγκ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, ένας 36χρονος και η ομάδα του προετοιμάζουν μεθοδικά το επόμενο κυβερνοχτύπημα. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εργάζονται εντατικά για μια νέα επίθεση στον ψηφιακό κόσμο.

Λέγεται Park Jin Hyok και από την Δευτέρα το απόγευμα μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ο πιο επικίνδυνος χάκερ στην ιστορία της ανθρωπότητας, αφού το FBI εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης του.

Για τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, θεωρείται ο βασιλιάς του κυβερνοεγκλήματος και ο αρχηγός της ομάδας χάκερ Lazarus που φέρεται να δρα κατ΄ εντολήν του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αόρατοι, κρυμμένοι και απόλυτα προστατευμένοι στην Βόρεια Κορέα ο Park Jin Hyok και οι χάκερ του χτυπάνε επιλεγμένους στόχους σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Το μόνο πρόβλημα σε ότι έχει να κάνει με τον αρχηγό τους, είναι ότι η κυβέρνηση της χώρας που γεννήθηκε η οποία δεν καταχωρείται και στις πιο δημοκρατικές του κόσμου, αρνείται ακόμη και ότι υπάρχει σαν οντότητα αυτός ο άνθρωπος.

Η «Επιχείρηση Τροία» και η Sony

Ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για τον 36χρονο μετρ του hacking, πέρα από κάποιες λεπτομέρειες που ανακάλυψαν δυτικές μυστικές υπηρεσίες με πολύ έρευνα και πολύ κόπο.

Ουσιαστικά είναι ένα «φάντασμα» που πάντως γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1990 στην Βόρεια Κορέα και σπούδασε προγραμματιστής Η/Υ στο πανεπιστήμιο Kim Chaek University of Technology στην Πιονγιάνγκ.

Στην συνέχεια ταξίδεψε στην Κίνα δουλεύοντας επισήμως πάνω στο αντικείμενο του για την Βορειοκορεατική εταιρία-βιτρίνα «Chosun Expo» και ανεπίσημα για τις μυστικές υπηρεσίες τη χώρας του.

Αυτή ήταν και η αρχή της «σταδιοδρομίας» του στην αχανή κοινότητα του κυβερνοχώρου και όταν επέστρεψε στην Πιονγιάνγκ, έστησε την ομάδα του Lazarous, επιστρατεύοντας ότι καλύτερο μπορούσε να έχει από προγραμματιστές.

Η πρώτη γνωστή επίθεση κυβερνοκατασκοπείας της ομάδας του είχε σαν στόχο την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, ξεκίνησε το 2009, διήρκησε τρία χρόνια και είχε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Τροία».

Το 2014 η Sony Pictures γίνεται στόχος χάκερ, που διέρρευσαν τεράστιους όγκους εμπιστευτικών πληροφοριών, email εργαζομένων, προσωπικά στοιχεία και αμοιβές στελεχών, αλλά δεν έμειναν μόνο σε αυτά.

Οι χάκερ διέρρευσαν σενάρια ταινιών όπως αυτό του «Spectrum» αλλά και αντίγραφα ταινιών που δεν είχαν κυκλοφορήσει, ενώ χρησιμοποίησαν μια παραλλαγή του κακόβουλου λογισμικού Shamoon προκειμένου να διαγράψουν και να καταστρέψουν μεγάλο μέρος της υπολογιστικής υποδομή της Sony.

Την ευθύνη για το συγκεκριμένο χτύπημα ανέλαβαν οι «Φύλακες της Ειρήνης» (Guardians of Peace) αλλά CIA και NSA έδειξαν ότι η συγκεκριμένη ομάδα δρα στην Βόρεια Κορέα, η οποία όμως αρνήθηκε την εμπλοκή της και προφέρθηκε να βοηθήσει στις έρευνες.

Έδειξαν όμως και τον Park Jin Hyok, το «φάντασμα» που η κυβέρνηση της Πιονγιάνγκ αρνείται ότι υπάρχει, ο οποίος συνέχισε απτόητος την εντυπωσιακή δράση του.

Έκλεψε Bitcoin αξίας 6.300.000.000 δολαρίων!

Το 2016 μαζί με το Lazarus Group «χτύπησε» την Κεντρική τράπεζα του Μπαγκλαντές και μετέφερε μέσω παράνομων μέσων 81.000.000 δολάρια πιθανότατα στην κυβέρνηση της πατρίδας του.

Ένα χρόνο μετά, το «φάντασμα» της Πιονγιάνγκ κρύβεται πίσω από την ευφυή κυβερνοεπίθεση με ένα ειδικό κακόβουλο λογισμικό, το Cryptoworm, η οποία εκδηλώθηκε σε 200.000 υπολογιστές σε διάφορες χώρες, όπως η Ουκρανία, η Ρωσία και η Ινδία.

Ανάμεσα στα «θύματα» ήταν το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας και εταιρίες-κολοσσοί όπως, η Boeing, η Toyota, η Renault και η McDonalds, που πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο και δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά, αφού η επίθεση διήρκησε πάνω από επτά ώρες.

Την περασμένη Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ήρθε η σειρά της Binance, που τυγχάνει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο με πολύ σοβαρά μέτρα ασφαλείας.

Ούτε αυτά όμως στάθηκαν ικανά να σταματήσουν την ομάδα Traider Traitor ένα παρακλάδι της Lazarus αφού με μια κυβερνοεπίθεση κατάφεραν να αφαιρέσουν 6.300.000.000 δολάρια από ψηφιακά πορτοφόλια πελατών της Binance.

Η CIA, η NSA και επίσημα το FBI έχρισαν την Κυριακή το καθεστώς της Βόρειας Κορέας ως υπεύθυνο για το συγκεκριμένο χτύπημα και χθες βγήκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Park Jin Hyok.

Αυτό τον αόρατο τύπο που για τον Κιμ Γιονγκ Ουν δεν υφίστατο ποτέ και για τον οποίο δυτικοί αξιωματούχοι μυστικών υπηρεσιών εικάζουν ότι δεν θα συλληφθεί ποτέ για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ότι…δεν υπάρχει και ο δεύτερος ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει πουθενά, αφού ζει και δουλεύει σε ένα απίστευτα προστατευμένο περιβάλλον ασφαλείας στην πατρίδα του.

protothema.gr