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Περισσότερα από 3.900 αρχεία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία περιλαμβάνονται απεικονίσεις παιδιών ηλικίας ακόμη και 12 ετών, εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές στην Αττική. Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη 52χρονου άνδρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (30/10) σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης ειδικής ομάδας αστυνομικών που διερευνούσε την πιθανή τέλεση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η προανακριτική έρευνα οδήγησε στη διαπίστωση ότι ο 52χρονος διατηρούσε μεγάλο αριθμό ψηφιακών αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ψηφιακό φάκελο με περισσότερα από 3.900 αρχεία, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά πειστήρια και το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Τα ευρήματα περιλήφθηκαν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για πορνογραφία ανηλίκων.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

protothema.gr