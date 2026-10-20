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Σημαντική αύξηση στην ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε σε άνδρα για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και προσέλκυσης ανηλίκων, αποφάσισε το Εφετείο, εξετάζοντας έφεση που άσκησε ο Γενικός Εισαγγελίας της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το Εφετείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών αντί 6 που είχε επιβάλει το πρωτόδικο δικαστήριο, ωστόσο διατήρησε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής λόγω 12ετούς καθυστέρησης.

Η υπόθεση αφορά αδικήματα που διαπράχθηκαν αρχικά μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου του 2014, ενώ η οριστική δικαστική κρίση σε δεύτερο βαθμό εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2026. Ο εφεσίβλητος είχε παραδεχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας συνολικά 23 κατηγορίες που αφορούσαν εξασφάλιση και κατοχή παιδικής πορνογραφίας, καθώς και πρόσκληση παιδιών σε σχετικές παράνομες πράξεις μέσω δημιουργίας ψεύτικου προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υλικό που εντοπίστηκε περιελάμβανε διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας, από απλές εικόνες έως απεικονίσεις σεξουαλικής δραστηριότητας, χωρισμένα βάσει διεθνών νομολογιακών προτύπων. Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε επιβάλει αρχικά ποινές φυλάκισης έξι μηνών στις περισσότερες κατηγορίες και τριών μηνών σε μία εξ αυτών, μειώνοντας μάλιστα τις ποινές κατά 50% λόγω της υπέρμετρης καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης, καθώς η καταχώρηση της υπόθεσης είχε γίνει καθυστερημένα το 2018.

Ο Γενικός Εισαγγελίας προσέβαλε την απόφαση υποστηρίζοντας αφενός ότι οι ποινές ήταν έκδηλα ανεπαρκείς και αφετέρου ότι εσφαλμένα ανεστάλη η εκτέλεση της φυλάκισης. Το Εφετείο, στην ομόφωνη απόφασή του, τόνισε ότι παρόλο που η γενική γραμμή των ποινών για τις κατοχές υλικού κινήθηκε μεν σε επιεικείς αλλά αποδεκτούς νομικά ορισμούς λόγω του ελαφρυντικού του χρόνου, η κατάσταση διαφοροποιείται ριζικά στην κατηγορία 16.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσε την ενεργό προσέλκυση 13χρονου αγοριού σε παράνομες πράξεις και αποστολή γυμνών φωτογραφιών μέσω πλαστογραφημένου λογαριασμού, γεγονός που προσδίδει στην πράξη τεράστια κοινωνική και ηθική απαξία. Ως εκ τούτου, το Εφετείο έκανε μερικώς δεκτό τον πρώτο λόγο έφεσης και αύξησε την ποινή για τη συγκεκριμένη κατηγορία από 6 σε 18 μήνες φυλάκισης.

Αναφορικά με το σκέλος της αναστολής της ποινής, το δικαστήριο επεσήμανε ότι παρόλο που η πρωτόδικη αιτιολόγηση ήταν συνοπτική, το λευκό ποινικό μητρώο, η έμπρακτη παραδοχή που καταδεικνύει μεταμέλεια, οι προσωπικές περιστάσεις του κατηγορουμένου και κυρίως η τεράστια παρέλευση δώδεκα ετών από τη διάπραξη των αδικημάτων δικαιολογούν τελικά τη διατήρηση της αναστολής, απορρίπτοντας τον δεύτερο λόγο έφεσης και επικυρώνοντας την υπόλοιπη πρωτόδικη απόφαση.