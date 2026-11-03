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Κάθε προηγούμενο ρεκόρ εκλογικών δαπανών αναμένεται να καταρρίψει η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ καθώς εκτιμάται ότι θα είναι η πιο δαπανηρή στην αμερικανική ιστορία.

Σύμφωνα με την Open Secrets, έναν ανεξάρτητο οργανισμό που παρακολουθεί τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, το συνολικό κόστος προβλέπεται ότι θα αγγίξει σχεδόν τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προέρχεται από εξωτερικές πολιτικές ομάδες, γνωστές ως Super PACs (Super Political Action Committees), που διοχετεύουν μεγάλα ποσά σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοδοτών βρίσκεται ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ, ο οποίος έχει διαθέσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, κυρίως στο Τέξας, όπου εδρεύουν πολλές από τις εταιρείες του.

Πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί για τις ενδιάμεσες εκλογές 2026

Το BBC Verify παραθέτει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα χρήματα.

Όπως εξηγεί, υπάρχουν κανόνες για τα ποσά που μπορούν να προσφέρουν απευθείας σε υποψήφιους ιδιώτες, κόμματα και πολιτικές επιτροπές δράσης (PACs). Ωστόσο, οι «Super PACs» μπορούν να δέχονται απεριόριστες συνεισφορές από ιδιώτες, εταιρείες, συνδικάτα και άλλες πολιτικές επιτροπές. Δεν επιτρέπεται να δώσουν αυτά τα χρήματα απευθείας στους υποψηφίους, αλλά μπορούν να τα δαπανήσουν για να τους στηρίξουν έμμεσα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC), που καλύπτουν έως τα μέσα Οκτωβρίου, οι συνολικές δαπάνες για τον εκλογικό κύκλο των ενδιάμεσων εκλογών ξεπερνούσαν τα 9,5 δισ. δολάρια. Οι PACs και οι Super PACs αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από τα μισά, περίπου 5,5 δισ. δολάρια, ενώ οι δαπάνες τους σχεδόν διπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες.

Οι υποψήφιοι, τα κόμματα και οι εξωτερικές ομάδες υποχρεούνται να δηλώνουν τις δαπάνες τους στην FEC, ωστόσο το τελικό συνολικό ποσό θα γίνει γνωστό μετά τις εκλογές.

Η οργάνωση Open Secrets εκτιμά ότι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα 11,9 δισ. δολάρια, περίπου 30% υψηλότερα από τις προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Οι μεγαλύτεροι δωρητές

Οι 40 μεγαλύτεροι δωρητές είχαν διαθέσει συνολικά 2,4 δισ. δολάρια έως τις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το think tank Brennan Center for Justice, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για το συγκεκριμένο χρονικό σημείο σε έναν εκλογικό κύκλο ενδιάμεσων εκλογών.

«Οι δαπάνες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 σπάνε ρεκόρ, με μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να προέρχεται από τους πλουσιότερους δωρητές και ομάδες σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση» δηλώνει ο Mάικλ Μπέκελ, ειδικός σε θέματα χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών στις ΗΠΑ.

Εκτός από ιδιώτες, και οργανισμοί μπορούν να συνεισφέρουν σε επιτροπές πολιτικής δράσης (PACs). Για παράδειγμα, η Geosor Corp και το Fund for Policy Reform, οργανισμοί που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος, έχουν διαθέσει συνολικά 102 εκατομμύρια δολάρια σε προοδευτικές ομάδες. Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και επιχειρηματίας Μάικλ Μπλούμπεργκ υπήρξε ο μεγαλύτερος δωρητής των Δημοκρατικών, προσφέροντας περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, αρκετοί δισεκατομμυριούχοι, μεταξύ των οποίων ο Τζεφ Γιας και το ζεύγος Ρίτσαρντ και Ελίζαμπεθ Ουιλάιν, έχουν διαθέσει πάνω από 100 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση σκοπών που συνδέονται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ωστόσο, ο Μασκ έχει προσφέρει μακράν τα περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε μεμονωμένο δωρητή, με σχεδόν μισό δισ. δολάρια έως τον Οκτώβριο. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του κατευθύνθηκε στο America PAC, το Super PAC που ίδρυσε το 2024, καθώς και στο Senate Leadership Fund, το οποίο πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του δαπανήθηκε για την εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας, όπου στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον απέναντι στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Το America PAC έχει διαθέσει πάνω από 45 εκατ. δολάρια στην αναμέτρηση, ενώ περίπου 10 εκατ. δολάρια έχουν δαπανηθεί για τη μάχη για τη Γερουσία σε Μίσιγκαν και Οχάιο.

Σύμφωνα με την OpenSecrets, ιδιαίτερα ενεργές είναι και οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων, με τις Ripple και Coinbase να έχουν διαθέσει συνολικά 63 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότηση Super PACs που προωθούν τα συμφέροντα του κλάδου.

Δισεκατομμύρια για τηλεοπτικές διαφημίσεις

Οι προεκλογικές εκστρατείες και οι πολιτικές ομάδες δαπανούν χρήματα προσπαθώντας να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων προσλαμβάνοντας προσωπικό για άμεση επαφή με τους πολίτες και διοργανώνοντας προεκλογικές συγκεντρώσεις. Επίσης, διαθέτουν κονδύλια για τη διενέργεια εσωτερικών δημοσκοπήσεων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κατευθύνεται στη διαφήμιση, κυρίως στην τηλεόραση. Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης διαφημίσεων AdImpact, έως το τέλος Οκτωβρίου είχαν δαπανηθεί 11,15 δισ. δολάρια για διαφημίσεις. Η παραδοσιακή τηλεόραση εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, αν και αυξάνονται οι δαπάνες για ψηφιακές διαφημίσεις.

Οι μεγαλύτερες διαφημιστικές δαπάνες καταγράφονται στις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, το Τέξας και το Οχάιο, ενώ ακολουθούν η Αϊόβα και το Μέιν.

iefimerida.gr