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Σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση, ανήμερα των ενδιάμεσων εκλογών, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος γνωστοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα τερματίσει την ετήσια στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ στο τέλος του 2026, συνδέοντας την απόφαση με την πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει το ζήτημα στις ΗΠΑ.

Μιλώντας την Τρίτη στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι η οικονομική στήριξη προς το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε επιχείρημα της αμερικανικής Αριστεράς εναντίον των Ρεπουμπλικανών, κάνοντας ειδική αναφορά στον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ (Abdul El-Sayed).

«Γιατί να ανεχόμαστε τις επιθέσεις από τρελούς όπως ο (Αμπντούλ) Ελ-Σαγέντ, όταν εκείνοι (οι Ισραηλινοί) δεν τη χρειάζονται;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία του Μίσιγκαν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τού έχει πει πως το Ισραήλ δεν χρειάζεται αυτή τη βοήθεια.

Εάν εκλεγεί, ο Ελ-Σαγέντ θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής. Η αμερικανική βοήθεια προς το Ισραήλ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην εκλογική αυτή αναμέτρηση.

Η οργή της Δημοκρατικής, Χέιλι Στίβενς για μια διαφήμιση ανεξάρτητης ομάδας που υποστήριζε τον Ελ-Σαγέντ και συνέδεε τη βοήθεια προς το Ισραήλ με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, φαίνεται ότι συνέβαλε στην αιφνιδιαστική απόφασή της, την Κυριακή, να αποσύρει τη στήριξή της προς τον Δημοκρατικό υποψήφιο και να ταχθεί υπέρ του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του.

Η αμερικανική βοήθεια για την οποία γίνεται λόγος – λίγο κάτω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως – ωφελεί επίσης την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, καθώς τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ μπορεί στο εξής να αγοράζει τον εξοπλισμό αυτό με δικά του χρήματα.

Όταν ρωτήθηκε να διευκρινίσει αν η απόφαση αυτή αποσκοπεί ειδικά στο να αφαιρέσει από την Αριστερά ένα προεκλογικό επιχείρημα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι πράγματι αυτός είναι ο λόγος.

«Η Αριστερά χρησιμοποιεί την ετήσια πληρωμή των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία όλοι γνωρίζουν και η οποία δεν αποτελεί μυστικό, ως ένδειξη αδικίας, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox.

Ωστόσο, την κατανομή των χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων την αποφασίζει το Κογκρέσο και όχι ο πρόεδρος. Τον Ιούλιο, περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ τροπολογίας που προέβλεπε τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, η οποία τελικά δεν εγκρίθηκε.

Σε μια πρόγευση των μαχών για τον κρατικό προϋπολογισμό που ενδέχεται να ακολουθήσουν εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν για να προσπαθήσει να ισοσκελίσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και χρόνια, εν μέρει λόγω των φορολογικών περικοπών που θεσπίστηκαν από τον ίδιο και τους Ρεπουμπλικανούς.

skai.gr