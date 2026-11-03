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Η αναχάραξη των εκλογικών περιφερειών, στην οποία επένδυσαν οι Ρεπουμπλικανοί για να ενισχύσουν τις πιθανότητες διατήρησης του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων, τίθεται σε δοκιμασία στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNNi, από τις 15 έδρες των Δημοκρατικών που μπήκαν στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικανών, μόλις έξι κατατάσσονται στις αναμετρήσεις με ευνοϊκότερες εκτιμήσεις για το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενθαρρύνει τις πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες, επιδιώκοντας να περιορίσει τις πιθανές απώλειες εδρών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Τέξας, Οχάιο, Φλόριντα, Τενεσί, Λουιζιάνα, Αλαμπάμα και Βόρεια Καρολίνα προχώρησαν σε αλλαγές των εκλογικών χαρτών, μια πρακτική γνωστή ως gerrymandering, κατά την οποία τα όρια των περιφερειών διαμορφώνονται με τρόπο που ευνοεί συγκεκριμένο κόμμα.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί απάντησαν με αντίστοιχες αλλαγές στην Καλιφόρνια, ενώ επωφελούνται και από αναχάραξη περιφερειών στη Γιούτα, έπειτα από δικαστική απόφαση.

Οι έξι έδρες που ευνοούν τους Ρεπουμπλικανούς

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNNi, που βασίζεται στις αξιολογήσεις του Cook Political Report, έξι από τις 15 έδρες που επιδιώκουν να αποσπάσουν οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζουν ευνοϊκότερους συσχετισμούς για το κόμμα.

Δύο περιφέρειες, στο Τέξας (TX-32) και τη Λουιζιάνα (LA-06), χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ άλλες δύο, στο Τενεσί (TN-09) και το Τέξας (TX-09), κατατάσσονται στις περιφέρειες με ισχυρή ρεπουμπλικανική τάση.

Στην Αλαμπάμα (AL-02) και τη Φλόριντα (FL-09), οι αξιολογήσεις που παραθέτει το CNNi δίνουν επίσης προβάδισμα στους Ρεπουμπλικανούς, χωρίς όμως να θεωρούν τις αναμετρήσεις δεδομένες.

Οι εννέα περιφέρειες όπου οι Δημοκρατικοί διατηρούν πιθανότητές

Διαφορετική είναι η εικόνα στις υπόλοιπες εννέα έδρες.

Στη Βόρεια Καρολίνα (NC-01), καθώς και σε δύο περιφέρειες της Φλόριντα (FL-14 και FL-22), οι αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται αμφίρροπες. Αντίθετα, στην περιφέρεια FL-25 της Φλόριντα, οι αξιολογήσεις ευνοούν τους Δημοκρατικούς.

Στο Οχάιο, οι περιφέρειες OH-09 και OH-01 διατηρούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δημοκρατική τάση, παρά τις αλλαγές στα εκλογικά τους όρια.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στο Τέξας, όπου η περιφέρεια TX-35 χαρακτηρίζεται αμφίρροπη, ενώ οι TX-34 και TX-28 αξιολογούνται ως ευνοϊκότερες για τους Δημοκρατικούς.

Στην Καλιφόρνια, όπου οι Δημοκρατικοί προχώρησαν σε δική τους αναχάραξη των περιφερειών, η CA-22 είναι η μοναδική από τις έδρες που στοχεύουν η οποία κατατάσσεται στις αμφίρροπες, ενώ οι υπόλοιπες εμφανίζουν δημοκρατική τάση.

Το στοίχημα για τον έλεγχο της Βουλής

Η εκλογική αναμέτρηση αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα του gerrymandering. Παρότι η αναχάραξη των περιφερειών μπορεί να μεταβάλει τους κομματικούς συσχετισμούς, δεν εξασφαλίζει από μόνη της την εκλογική επικράτηση.

Παράλληλα, η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που περιόρισε τις προστασίες της νομοθεσίας περί εκλογικών δικαιωμάτων για τους μειονοτικούς ψηφοφόρους, ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες αλλαγές στους εκλογικούς χάρτες.

Το αποτέλεσμα της κάλπης θα δείξει κατά πόσο οι παρεμβάσεις στα όρια των εκλογικών περιφερειών επηρέασαν τη μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και πού συνάντησαν τα όριά τους.

cnn.gr