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Νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση αστυνομικών ελέγχων για πάταξη της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης, της αδήλωτης εργασίας, καθώς και της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, διενήργησε σήμερα η Αστυνομία στην επαρχία Λεμεσού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 38 προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών.

Η σημερινή επιχείρηση διεξήχθη σε υπό ανέγερση κτιριακό συγκρότημα, στη Λεμεσό. Άρχισε στις 9.00 το πρωί και ολοκληρώθηκε γύρω στις 12.00 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 31 προσώπων, τα οποία εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στο εργοτάξιο. Εναντίον τους διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης.

Οκτώ από τα 31 πρόσωπα διαπιστώθηκε επίσης ότι, βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία. Εναντίον τους διερευνάται και υπόθεση παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία.

Εργοδότες των 31 προσώπων διαπιστώθηκε ότι είναι εννέα άλλα πρόσωπα. Εναντίον τους διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη εφτά προσώπων, τα οποία εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία.

Παράλληλα των ελέγχων που διενήργησαν τα μέλη της Αστυνομίας, λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία, που διέπραξαν τα 31 πρόσωπα που εργάζονταν παράνομα στο εργοστάσιο, οι εννέα εργοδότες τους, καθώς και άλλα 12 πρόσωπα, υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών. Στα 52 συνολικά πρόσωπα, οι λειτουργοί του Τμήματος Επιθεωρήσεων εξέδωσαν ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους 180 χιλιάδων ευρώ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – (ΥΑΜ Αρχηγείου και Επαρχιακών Κλιμακίων), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.